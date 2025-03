El somni impossible del València al Barça

Malgrat travessar una de les campanyes més complicades de la seva història, en la qual està lluitant seriosament per evitar el descens, el club de Mestalla ja pensa a reforçar la seva plantilla per a la pròxima temporada. L'equip, si finalment aconsegueix salvar-se aquest any, pretén tornar a mirar cap amunt. Per això són conscients que farà falta un esforç econòmic per part de la propietat. Per si de cas això es produeix, Corona, el director esportiu, ja està analitzant el mercat.

I segons ha informat El Nacional, el València ha fixat el setge en Ansu Fati, el jove davanter del Barça que viu una situació extremadament complicada en el conjunt culé. El davanter d'origen guineà i format a La Masia porta mesos apartat dels terrenys de joc, sense minuts des del passat 4 de gener, quan va participar únicament durant 18 minuts en la victòria copera del Barça davant el modest Barbastro. Des de llavors, ha desaparegut dels plans de Hansi Flick, qui ha preferit apostar per altres jugadors en atac.

| Instagram

Les estadístiques d'aquesta temporada d'Ansu Fati evidencien clarament la seva difícil situació: ha jugat únicament 186 minuts repartits en 8 partits oficials, sense haver anotat ni assistit en cap d'ells. Una situació impensable fa alguns anys, quan el jove davanter es perfilava com el futur gran referent ofensiu del conjunt blaugrana.

El València busca un revulsiu ofensiu

El València CF necessita urgentment reforçar el seu atac, una de les zones més debilitades durant aquesta campanya. La falta de gol ha condemnat l'equip che a situar-se en posicions crítiques en la classificació i, tot i que esperen salvar la categoria, des de la direcció esportiva ja estan mirant cap al futur immediat. Això s'ha demostrat, per exemple, en la notable millora de l'equip després de l'arribada d'Umar Sadiq.

La incorporació d'Ansu Fati encaixaria perfectament en el perfil que busca el València, oferint qualitat, velocitat i capacitat golejadora. El futbolista, que va viure una etapa decebedora cedit al Brighton anglès, necessita recuperar la seva millor versió, i Mestalla podria oferir-li la continuïtat que no té al Barça.

El conjunt valencianista creu que amb Ansu podrien fer un salt de qualitat i recuperar posicions més competitives a LaLiga. A més, l'extrem és una de les demarcacions que necessitaran ser reforçades gairebé amb total seguretat. Diego López està complint amb escreix al costat, igual que Iván Jaime -caldrà veure si el València executa la seva opció de compra-, però Fran Pérez i Sergi Canós estan mostrant un nivell molt criticat entre la parròquia che.

No obstant això, l'operació és complicada des del punt de vista econòmic, atès l'alt salari que percep actualment el futbolista, proper als 12 milions d'euros anuals, una xifra difícilment assumible per a un club amb restriccions pressupostàries tan evidents. De fet, aquesta nòmina quadruplica la fitxa del jugador millor pagat de Mestalla.