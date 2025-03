El club que vol sí o sí a Xavi Hernández

Xavi Hernández, després d'haver decidit prendre's un any sabàtic després d'abandonar la banqueta del FC Barcelona l'estiu passat, prepara ja el seu retorn al futbol europeu de cara a la pròxima temporada. El tècnic català, havent-se brindat un temps per descansar i analitzar detingudament diverses propostes, té la intenció ferma de tornar a dirigir un projecte sòlid en una lliga important del continent.

En aquest context, diversos clubs han mostrat interès per fer-se amb els seus serveis, sent un d'ells especialment atractiu i de prestigi internacional: la Juventus de Torí. La 'Vecchia Signora' està immersa en un procés de profunda renovació després de diverses temporades irregulars, i considera que l'estil i el carisma de Xavi podrien tornar al club italià als primers llocs del futbol europeu. Així ho assegura una informació d'El Nacional.

| F.C. Barcelona

Juve: Un nou projecte que sedueix Xavi

La Juventus travessa un dels seus moments esportius més difícils dels últims anys, molt lluny dels objectius històrics que sempre han caracteritzat l'equip bianconero. La direcció esportiva torinesa, conscient de la necessitat urgent de fer un canvi radical en la seva estructura, ha col·locat a Xavi Hernández com a candidat ideal per liderar aquesta renovació esportiva. El català és vist a Torí com el tècnic capaç de reconstruir l'equip, tornant-li la identitat guanyadora i un futbol ofensiu i de possessió, filosofia que tant va agradar en la seva etapa a Barcelona.

Xavi, que va dirigir el Barça durant tres temporades (2021-2024), aconseguint importants èxits i títols, com LaLiga i Supercopa, busca un club on pugui implantar el seu estil de joc associatiu i dinàmic. La Juventus, amb una plantilla que necessita un relleu generacional i estilístic, apareix com el destí ideal per a ell.

| YouTube

La condició de Xavi per signar per la Juventus

Un aspecte destacat en la negociació amb l'equip italià és que Xavi no arribaria sol. Segons ha transcendit, l'exentrenador blaugrana té clar que vol portar amb ell a un dels jugadors que millor entén la seva idea futbolística: el jove talent blaugrana Fermín López. El migcampista es va convertir en una peça clau durant l'etapa final de Xavi al Barça, i la seva possible incorporació a la Juventus seria un punt vital perquè l'entrenador accepti finalment la proposta italiana.

Fermín López, format a La Masia, posseeix una gran qualitat tècnica, visió de joc i una capacitat notable per donar continuïtat a l'estil de joc que tant agrada a Xavi. No obstant això, la seva sortida no serà fàcil, ja que el Barcelona el considera un jugador essencial per al futur immediat del club i preferiria no vendre'l.

La Juventus està decidida a complir amb les peticions de Xavi, encara que sap que negociar amb el Barça no serà senzill. Des del club català veuen a Fermín com un jugador amb enorme projecció i potencial per liderar el centre del camp blaugrana en els pròxims anys. No obstant això, si el jugador pressiona per sortir rumb a Torí, la negociació podria facilitar-se, obligant al Barça a prendre una decisió difícil.