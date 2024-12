El somni de l'afició de l'Espanyol a l'hivern... a més que se'n vagi Chen

El mercat d'hivern es presenta com una oportunitat crucial per a un Espanyol que travessa moments complicats a LaLiga. La directiva i el cos tècnic treballen contrarellotge per reforçar una plantilla que necessita donar un gir en el seu rendiment. Amb problemes a la zona ofensiva, l'arribada d'un davanter amb experiència i fam d'èxit s'ha convertit en una prioritat.

En aquest context, el nom de Ferran Jutglà ha començat a sonar amb força a les tertúlies periques. O això és el que ha informat, almenys, el portal El Gol Digital. L'atacant, actualment al Club Bruges, té una connexió especial amb l'Espanyol. Criat a la pedrera blanc-i-blava, va passar pel futbol base i va militar al filial abans de marxar lliure al Barça B el 2021. Ara, el seu possible retorn il·lusiona una afició que busca motius per creure en la remuntada.

Ferran Jutglà, nascut a Sant Julià de Vilatorta, va destacar des de jove pel seu olfacte golejador. Va passar per diverses cessions en equips com Sant Andreu, València o Vic Riuprimer abans de fer el salt al futbol professional. El 2022, el Club Bruges va apostar fort per ell, pagant 5 milions d'euros per incorporar-lo a les seves files. Durant les seves primeres temporades a Bèlgica, el davanter va enlluernar amb la seva capacitat ofensiva, però aquesta campanya el seu protagonisme ha disminuït considerablement. Amb només un 11% de titularitats en el que va de temporada, el seu futur a Bruges sembla incert.

| FCB

Davant aquesta situació, una cessió a l'Espanyol es presenta com una opció viable. El Club Bruges busca que el jugador recuperi minuts i augmenti el seu valor de mercat. Un préstec permetria a Jutglà tornar a sentir-se important i arribar a l'estiu amb un millor caché. El propi davanter també veuria amb bons ulls un retorn a Barcelona, sempre que això li garanteixi continuïtat al terreny de joc.

Les mancances ofensives de l'Espanyol

L'Espanyol necessita urgentment millorar el seu atac. Amb Javi Puado com a màxim golejador, amb sis gols a LaLiga, l'equip blanc-i-blau manca d'un nou resolutiu que lideri el front ofensiu. Els altres davanters, com Walid Cheddira, Alejo Véliz i Ünüvar, no han aconseguit destacar, sumant només dos gols entre els tres. L'arribada de Jutglà podria ser aquest cop d'efecte que tant necessita l'equip per sortir de la zona baixa de la taula.

Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha deixat clar que els reforços hivernals seran clau per millorar el rendiment de l'equip. El retorn de Ferran Jutglà no només reforçaria l'atac, sinó que també seria un moviment carregat de simbolisme. Un canterà que torna a casa per triomfar al primer equip és una història que connecta directament amb l'essència del club.

| YouTube

La il·lusió de l'afició i els reptes financers

El possible retorn de Jutglà ha generat una gran expectació entre l'afició perica. Molts recorden el seu pas pel filial i la seva entrega al camp, i creuen que mereix una oportunitat al primer equip. No obstant això, l'operació dependrà de diversos factors, inclosos els termes econòmics i la durada de la cessió. Encara que l'Espanyol no compta amb un pressupost folgat, un acord amb Bruges sembla possible, ja que ambdues parts busquen el millor per al jugador.

Mentrestant, la gestió de Chen continua generant controvèrsies a la graderia. L'afició demana un canvi a la presidència, però també desitja que l'equip rebi reforços que retornin la il·lusió. La incorporació de Jutglà podria convertir-se en un símbol d'esperança i reconciliació amb els valors del club.