Mariona Caldentey emociona recordant la seva sortida del Barça Femení: 'Vaig plorar...'

Mariona Caldentey, una de les jugadores més emblemàtiques del FC Barcelona Femení durant l'última dècada, ha emocionat a tothom en recordar la seva sortida del club el passat estiu. En una entrevista recent a MARCA, la mallorquina va parlar sobre la seva trajectòria, els seus èxits, la seva decisió de marxar a l'Arsenal i el que significa per a ella aquest nou capítol.

La jugadora, que va formar part del primer equip del Barça des de 2014 fins a 2024, va disputar 301 partits oficials, marcant 113 gols i conquerint 25 títols, entre ells 6 Lligues, 3 Champions i 6 Copes de la Reina. Caldentey no només va ser testimoni, sinó protagonista, de l'evolució del Barça fins a convertir-se en un dels equips més dominants d'Europa. "El domini del Barça a nivell d'Europa és clar, evident i merescut", va afirmar, subratllant l'esforç col·lectiu que va portar l'equip al més alt.

La seva arribada al Barça i els anys daurats

Mariona va arribar al Barcelona el 2014 procedent del Collerense, en un moment en què el futbol femení encara feia els seus primers passos cap a la professionalització. "Va ser un canvi gran", va recordar, comparant les precàries condicions del seu equip anterior amb les eines i l'entorn professional que va trobar al Barça. En el seu primer any ja va destacar com la gran revelació de la Lliga, marcant l'inici d'una dècada inoblidable.

| RTVE

Al llarg dels anys, Mariona es va convertir en una jugadora versàtil i decisiva, capaç de jugar en diverses posicions d'atac i interior. Va ser autora de gols històrics, com el que va donar la Copa de la Reina al Barça el 2018 al minut 122 de la pròrroga, o el que va classificar l'equip per a la seva primera final de Champions el 2019 contra el Bayern de Munic. "Ningú no ens va regalar res. Vam créixer com a grup i el club va confiar en nosaltres", va destacar.

La difícil decisió de marxar

Després de deu anys al club, Mariona va prendre la decisió de tancar la seva etapa al Barça. "Va ser cosa meva", va confessar. "Vaig plorar molt quan vaig prendre la decisió. No va ser fàcil". Encara que sempre havia renovat sense dubtar-ho, va sentir que era el moment de viure noves experiències i créixer com a jugadora. "Estic feliç d'haver acceptat aquest nou repte", va afegir, referint-se al seu fitxatge per l'Arsenal.

La tria de l'equip anglès no va ser casual. "Tenia clar que si me n'anava, seria a Anglaterra. Crec que són un exemple en com tracten i venen el producte", va explicar. L'Arsenal, amb el seu estil de joc i la seva mentalitat, li va recordar al Barça en els seus inicis, cosa que la va motivar a unir-se al projecte. Encara que ara s'està adaptant a un rol més box-to-box, assegura que encaixa perfectament en la filosofia de l'equip.

| RFEF

Malgrat els canvis, Mariona continua pendent del Barça. "Sempre que puc, veig tant el Barça masculí com el femení", va comentar. En ser preguntada sobre el possible encreuament entre ambdós equips a la Champions, va bromejar: "No cal que ens encreuem fins a la final". Mariona també està enfocada en els seus objectius amb la selecció espanyola, amb la qual recentment va guanyar el Mundial i la Nations League. A més, té en ment l'Eurocopa de 2025, un torneig que afronta amb grans aspiracions. "Volem guanyar i anirem a per això", va afirmar amb determinació.

Reflexió sobre el seu llegat

Amb la seva autobiografia acabada de publicar, Mariona s'ha convertit en una figura que transcendeix el futbol. "Mai no havia pensat en fer un llibre, però va ser bonic fer-ho", va comentar, assegurant que el projecte reflecteix la seva visió i experiència.