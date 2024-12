Ni Betis ni Sevilla: L'equip al qual anirà Íñigo Vicente si surt de Racing de Santander

Iñigo Vicente s'ha consolidat com un dels jugadors més destacats de la Segona Divisió aquesta temporada. El seu nom sona cada vegada amb més força en els rumors de mercat, posicionant-se com un dels grans protagonistes dels pròxims moviments de fitxatges. El seu rendiment no ha passat desapercebut per als clubs de Primera Divisió, que veuen en ell un futbolista capaç de marcar diferències.

L'extrem basc ha estat una peça fonamental per al Racing de Santander aquest curs. Amb tres gols i set assistències en 23 partits, Vicente està demostrant ser un dels jugadors més influents en atac. Les seves xifres i les seves prestacions han despertat l'interès d'equips com el Sevilla FC i el Real Betis. No obstant això, el futur de Vicente sembla apuntar en una direcció molt diferent.

| Racing de Santander

L'Athletic Club, la prioritat de Vicente

Des de l'entorn d'Iñigo Vicente s'ha deixat clar que l'únic club al qual acceptaria anar-se'n és l'Athletic Club, segons proclamen alguns mitjans esportius. Nascut a Derio, l'extrem té un vincle especial amb l'equip de San Mamés, al qual ja va defensar en categories inferiors i en el primer equip. Al filial de l'Athletic, Vicente va brillar amb llum pròpia, anotant 20 gols i repartint 30 assistències en 68 partits. Encara que amb el primer equip gairebé no va tenir oportunitats –49 minuts en tres encontres–, el seu desig sempre ha estat triomfar en el club de la seva vida.

L'Athletic podria necessitar un extrem esquerre el pròxim estiu si finalment es concreta la sortida de Nico Williams. En aquest context, Vicente encaixaria perfectament en els plans de l'equip bilbaí, que tindria marge financer per negociar gràcies a una possible venda milionària de Nico. S'estima que el Racing de Santander podria demanar una xifra propera als sis milions d'euros pel seu traspàs.

| Twitter

Compromís total amb el Racing fins a final de temporada

Malgrat els rumors i l'interès d'equips importants, Iñigo Vicente no té intenció d'abandonar el Racing en el mercat d'hivern. El seu compromís amb el club càntabre és total, i la seva prioritat és ajudar l'equip a complir el seu objectiu d'ascendir a Primera Divisió. L'operació, en cas de produir-se, es concretaria a l'estiu, quan el jugador consideri que ha complert la seva missió a El Sardinero.

El Racing, per la seva banda, sap que serà difícil retenir la seva estrella més enllà d'aquesta temporada. No obstant això, també veu en aquesta possible venda una oportunitat per ingressar una quantitat significativa, la qual cosa ajudaria el club a reforçar-se de cara al futur.