Sentenciat: Se n'anirà del Betis, Manuel Pellegrini deixa de confiar en ell

El Real Betis Balompié travessa una temporada plena de desafiaments a LaLiga EA Sports 2024/2025. Actualment, l'equip se situa en la vuitena posició de la taula, acumulant 32 punts en 24 partits disputats, amb un balanç de 8 victòries, 8 empats i 8 derrotes. Aquesta posició reflecteix una campanya irregular, on la consistència ha estat una assignatura pendent per als dirigits per Manuel Pellegrini. No obstant els bètics han guanyat 3-0 a la Real Sociedad en l'última jornada disputada.

L'ascens i declivi d'Ez Abde

Un dels noms que més va ressonar a l'inici de la temporada va ser el d'Ez Abde. Després d'una primera campanya d'adaptació al Betis, l'extrem marroquí va assumir el repte de convertir-se en una peça clau de l'equip. Les seves primeres actuacions van ser prometedores, mostrant destells de qualitat i sent determinant en l'atac verd-i-blanc. Tanmateix, amb el transcurs de les jornades, el seu rendiment va anar decreixent, entrant en una fase d'irregularitat que li va costar la titularitat.

Les estadístiques d'Abde en la present temporada reflecteixen aquesta dualitat. Ha participat en 31 encontres en totes les competicions, anotant 3 gols i proporcionant 2 assistències. 2 partits i 2 gols més si es tenen en compte els partits de la prèvia de l'Europa League. Tot i que aquests números no són menyspreables, la majoria de les seves contribucions es van concentrar en les primeres setmanes de competició, evidenciant una disminució en el seu impacte ofensiu conforme avançava la temporada.

| Real Betis, Ez Abde, XCatalunya

Competència interna i decisions tàctiques

La competència en les posicions ofensives del Betis ha estat ferotge. Jugadors com Ezequiel 'Chimy' Ávila i Giovani Lo Celso han elevat el seu nivell, disputant un lloc en l'onze titular. No obstant, la irrupció del jove Jesús Rodríguez ha estat particularment significativa. Amb fitxa del filial, Rodríguez ha aconseguit guanyar-se la confiança de Pellegrini, relegant Abde a un paper secundari.

De fet en l'últim partit contra la Real Sociedad, Ez Abde no ha tingut ni un sol minut i Jesús ha estat un dels més destacats de l'equip sevillà.

A més, la incorporació d'Antony Santos en el mercat d'hivern, qui es va adaptar ràpidament a l'esquema de l'equip, ha afegit més competència a les bandes, limitant encara més les oportunitats per a Abde.

| Real Betis

Futur incert i possibles destins

Davant aquesta situació, la directiva del Betis està oberta a escoltar ofertes per Abde en el pròxim mercat d'estiu. El club espera rebre propostes que arribin als 15 milions d'euros per l'internacional marroquí. Equips com l'AC Milan, Brighton & Hove Albion i SSC Napoli han mostrat interès en el jugador de 23 anys, considerant el seu potencial i marge de creixement.

La decisió de posar Abde al mercat respon a una combinació de factors: el seu rendiment irregular, la competència interna i la necessitat del club d'equilibrar les seves finances. Tot i que el seu talent és innegable, la falta de consistència ha estat un obstacle per a la seva consolidació en l'equip titular.