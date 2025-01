Se n'anirà de l'Arsenal per 20 milions i Simeone el vol per a l'Atlético de Madrid

El mercat d'hivern semblava tranquil per a l'Atlètic de Madrid, però un imprevist d'última hora ha canviat el panorama. El club blanc-i-vermell, que no contemplava grans moviments en aquesta finestra, ha detectat una oportunitat gairebé irrefutable. Els directius colchoneros estan valorant seriosament la possibilitat de reforçar un sector clau de la plantilla abans que tanqui el termini de fitxatges.

Aquest jugador és Oleksandr Zinchenko, un versàtil lateral esquerre que milita a l'Arsenal i desitja marxar al gener per la falta de protagonisme que experimenta amb Mikel Arteta. L'internacional ucraïnès, de 28 anys, té un palmarès envejable després del seu pas pel Manchester City, on va conquerir quatre Premier League, quatre EFL Cup, tres Community Shield i una FA Cup. A més, la seva trajectòria de fitxatges inclou etapes a Ufa, PSV i, més tard, el salt al conjunt ‘citizen’, que el va vendre als ‘gunners’ per 35 milions d'euros a l'estiu de 2022.

| @arsenal

El preu actual, fixat per l'Arsenal, se situa al voltant dels 20 milions d'euros més variables, encara que també es contempla una cessió amb opció o obligació de compra. Segons informa el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports Alemanya, les converses amb l'Atlètic estan avançades i el jugador es mostra obert a canviar d'aires de forma immediata. El Borussia Dortmund també estava en la pugna, però sembla que s'ha despenjat en considerar massa elevat el cost del traspàs. S'ha parlat fins i tot d'un interès de l'Inter de Milà.

Oportunitat inesperada

Zinchenko ha vist reduït el seu protagonisme aquesta temporada, sumant només 408 minuts en 13 partits oficials. El seu desig de sortir respon a la necessitat de trobar un projecte on recuperi protagonisme i pugui exhibir la qualitat que el va portar a triomfar a la Premier. Aquesta polivalència per actuar com a lateral o migcampista ofensiu encaixa amb el que busca Diego Pablo Simeone, que pretén millorar l'elaboració del joc i la profunditat per la banda esquerra.

La intenció colchonera passa per aprofitar l'oportunitat de mercat i sumar una peça diferencial per afrontar amb garanties LaLiga, la UEFA Champions League o la Copa del Rei. Encara que no s'esperava un fitxatge d'aquesta envergadura, la directiva considera que aquest moviment pot marcar la diferència en un tram exigent de la temporada. A més, hi ha dorsals disponibles a la primera plantilla, concretament els números 18 i 25, per la qual cosa la seva arribada no exigiria la sortida de cap altre futbolista.

L'ucraïnès, amb 52 internacionalitats en el seu haver, es caracteritza per la seva capacitat associativa, el seu bon toc de pilota i la solvència defensiva adquirida en un Manchester City ple d'estrelles. Amb el seu fitxatge, Simeone sumaria un comodí tàctic capaç de desenvolupar diverses funcions en l'esquema blanc-i-vermell, una cosa que el tècnic argentí valora enormement.

Les negociacions continuaran en els pròxims dies, i tot apunta que l'Atlètic de Madrid compta amb serioses opcions de sortir-se amb la seva. El jugador anhela un canvi d'escenari i el club blanc-i-vermell necessita un reforç de jerarquia. Si es concreta aquest fitxatge, l'afició colchonera podrà veure en acció un lateral esquerre amb un currículum d'autèntic luxe i a un preu que molts ja consideren una ganga en el convuls panorama actual del futbol europeu.