Domingos Catoira a punt de tancar el segon fitxatge per al Valladolid

Els telèfons treuen fum als despatxos de diversos equips de LaLiga, que ultimen moviments abans del tancament definitiu del mercat d'hivern. El d'avui ha estat un dia mogut al José Zorrilla, ja que el Real Valladolid ha conegut amb certesa la marxa de Kike Pérez i ha oficialitzat el seu primer reforç, el de Tamás Nikitscher. No obstant això, que el primer fitxatge hagi arribat el dia 29 de gener no ha agradat a l'afició del Pucela, que esperava arribades més primerenques. Però la idea de l'equip val·lisoletà és seguir actiu al mercat i Marca ha assegurat que hi ha un altre nom sobre la taula.

El futbolista en qüestió és Adrián Marín, lateral esquerre de 28 anys, amb passat en clubs com Villarreal, Leganés, Alavés, Granada, Famalicao i Gil Vicente. El seu rendiment actual al SC Braga, on acumula 20 partits entre Lliga Portugal, Europa League i altres competicions, ha cridat l'atenció de diversos conjunts espanyols que busquen reforçar el costat esquerre de la seva defensa. Encara que forma part dels plans del seu entrenador, el murcià no ha tingut el protagonisme esperat i podria valorar un retorn a Espanya.

Aquest jugador va néixer a Torre-Pacheco (Múrcia) i va passar per les categories inferiors de la selecció espanyola, disputant 1 partit amb la Sub-21, 3 amb la Sub-19 (on va marcar 3 gols), 3 amb la Sub-18 i 4 amb la Sub-17. La seva experiència internacional, unida al seu bagatge en competicions europees, converteix el lateral en un objectiu interessant per a equips que persegueixen la permanència o majors aspiracions en la segona volta de LaLiga EA Sports. El seu contracte amb el Braga s'estén fins al 2026, i el seu valor de mercat ronda els 2 milions d'euros, segons dades de portals especialitzats.

Interessant, però no prioritari

Com dèiem, doncs, el club pucelà es planteja més incorporacions per pal·liar la marxa de diversos jugadors i l'escassetat d'efectius després de les últimes lesions, però no sembla que el murcià entri en el seu radar de manera prioritària, almenys per ara. Així i tot, el seu nom es va barallar setmanes enrere i no es descarta un intent.

La decisió final podria dependre de la disposició del SC Braga per facilitar una sortida i de les intencions del propi futbolista de tornar a un campionat que ja coneix. La recta final del mercat és imprevisible i, de vegades, l'acord es tanca en l'últim sospir. Coneixent la necessitat de lateral esquerre en diversos equips, no seria d'estranyar que en els pròxims dies sorgeixi una oferta formal que activi l'operació.

Per ara, sembla que la següent arribada al Real Valladolid podria ser la de Joseph Aidoo, que arribaria cedit al Zorrilla per reforçar la defensa del Pucela en aquest segon tram. Queden encara quatre dies de mercat i l'equip propietari de Ronaldo Nazário es preveu com un dels protagonistes de les acaballes.