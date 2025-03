Miguel Ángel Ramírez a punt de caure: El favorit com a nou entrenador del Saragossa

El club aragonès travessa un moment complicat en la temporada. Miguel Ángel Ramírez només ha aconseguit un triomf en els últims nou partits, sumant només set punts de 27 possibles. L'afició està preocupada i la directiva ja ha començat a prendre mesures per trobar una solució que permeti a l'equip sortir d'aquesta mala ratxa.

Ultimàtum per a Miguel Ángel Ramírez

El pròxim partit davant l'Almeria podria ser decisiu per al seu futur. Una derrota podria significar la seva destitució immediata, segons fonts properes al club. La directiva considera que l'equip necessita un canvi urgent i, si els resultats no milloren, Ramírez no continuarà a la banqueta. La falta de consistència en el joc i els mals resultats han posat en escac la seva continuïtat.

El Real Saragossa ja té substitut en ment

Segons Antena Aragó, la directiva del Saragossa ja ha pres mesures i té un pla alternatiu en cas que Ramírez no continuï. L'elegit per substituir-lo seria Juan Ignacio Martínez, conegut com JIM. El tècnic alacantí ja ha passat pel club en el passat i compta amb l'experiència necessària per prendre les regnes en un moment tan delicat.

JIM, un vell conegut del Saragossa

Martínez ja va dirigir l'equip en la temporada 2020/21 i part de la 2021/22. En la seva anterior etapa, va deixar un balanç de 22 victòries, 27 empats i 17 derrotes. La seva gestió va permetre que l'equip mantingués la categoria, encara que sense aconseguir grans aspiracions. No obstant això, el seu coneixement del club i de l'entorn el converteixen en un candidat ideal per assumir el repte de revertir l'actual crisi de resultats.

Experiència en Segona Divisió

JIM compta amb un ampli recorregut en el futbol espanyol. Ha entrenat equips com Levante, Valladolid, Almeria, Cartagena i Albacete, tots amb passat en Segona Divisió. La seva experiència en la categoria de plata del futbol espanyol podria ser clau per al Saragossa, que necessita un entrenador que conegui bé la lliga i sàpiga com gestionar situacions de pressió com la que està travessant l'equip.

La seva última experiència va ser a l'Iran

Abans d'aquest possible retorn al Real Saragossa, JIM va entrenar el Foolad FC en la lliga iraniana. El seu pas pel futbol asiàtic va ser breu, amb només deu partits dirigits, però li va permetre adquirir una nova perspectiva com a tècnic. Ara, el seu retorn a Espanya sembla imminent, i podria ser la peça clau per tornar l'equip a la senda del triomf.

Contracte en l'aire

Encara no se sap si la seva arribada seria fins a final de temporada o si signaria per un any més. El club maneja ambdues opcions i està valorant quina seria la millor decisió en funció dels resultats immediats que pugui obtenir l'equip amb un nou entrenador al capdavant.

La crisi de resultats preocupa els dirigents, que esperen que l'arribada de JIM impulsi l'equip i l'allunyi dels llocs perillosos de la taula. L'urgència de sumar punts és evident, i qualsevol moviment a la banqueta haurà de traduir-se en una millora en el rendiment de l'equip.

Els jugadors segueixen amb atenció la situació. Alguns confien en una solució ràpida, mentre altres lamenten la inestabilitat a la banqueta. La incertesa sobre el futur de l'entrenador també afecta l'estat anímic de l'equip, que necessita recuperar la confiança per afrontar el que queda de temporada amb garanties.

El partit contra la UD Almeria, el punt d'inflexió

El pròxim partit serà clau per definir el futur del Real Saragossa Un resultat negatiu podria accelerar l'arribada de JIM i posar fi a l'etapa de Ramírez. L'afició i la directiva estaran molt atentes al que succeeixi en aquest encontre, que podria marcar un abans i un després en la temporada del conjunt aragonès.