Oficial: El nou fitxatge per al Real Zaragoza de Miguel Ángel Ramírez

El Real Zaragoza travessa una etapa de transició marcada per la recent marxa de Víctor Fernández i l'arribada a la banqueta de Miguel Ángel Ramírez. Malgrat les crítiques vessades per sectors de l'afició en l'últim partit contra el Tenerife, el club vol donar un cop d'efecte.

Per transformar els xiulets i la petició de dimissió en una onada d'optimisme. I la clau d'aquest nou rumb podria arribar amb la incorporació d'Hugo Carrillo, lateral dret que militava al Xerez Deportivo, equip de la Segona RFEF.

Una aposta de futur

Hugo Carrillo, nascut a Jerez de la Frontera el 2002, es va formar a la pedrera del Xerez DFC Juv. A, fent el salt al primer equip el 2021. Amb 1,85 metres d'alçada, és un futbolista molt polivalent que també pot exercir com a defensa central, encara que la seva posició natural és la de lateral dret.

| YouTube

En la present temporada, ha disputat 19 partits de lliga i 1 de Copa Federació, sent una peça fonamental per al seu club. De fet, el mateix director esportiu del Xerez, Antonio Bello, va confirmar fa uns dies que existia interès oficial per part del Real Zaragoza. I, a més, va subratllar com de difícil seria suplir un futbolista que ha rendit de manera excel·lent.

La negociació, en un principi, es presentava complicada. Ja que des de Jerez reclamaven una oferta d'acord amb l'estatus d'un club com el Real Zaragoza i amb la importància que Carrillo tenia en la seva plantilla.

Bello es va mostrar ferm a defensar que no podia deixar marxar un dels seus actius més valuosos per una quantitat insuficient. Tot i així, aquesta postura no va frenar el conjunt aragonès. Que veia en l'andalús un reforç prometedor per al seu filial, amb la possibilitat de fer el salt al primer equip en un futur proper.

Un acord que va trigar a materialitzar-se

Els rumors van prendre molta més força quan, segons va informar Ángel García de Cazurreando, es va produir un gir de 180 graus en l'operació i es va assolir un acord. Aquesta notícia suposa un respir per als de Miguel Ángel Ramírez, necessitats de noves peces que aportin frescor i qualitat a la defensa. Així mateix, s'interpreta com un senyal de confiança en la regeneració del projecte zaragocista, que anhela ascendir a LaLiga Hypermotion i reverdir llorers.

El tècnic Ramírez, que va viure un episodi crític en l'últim partit de La Romareda contra el Tenerife, vol convertir l'ambient de descontentament en una nova atmosfera d'il·lusió. Sap que els fitxatges joves i il·lusionants solen apaivagar els ànims i guanyar-se el favor de la graderia. Si Carrillo rendeix com s'espera i aconsegueix adaptar-se amb rapidesa al nivell del filial, no seria estrany veure'l debutar en el primer equip abans de finalitzar la temporada.