Tomás Roncero la fa grossa a Twitter exigint penals i se li gira en contra

El derbi madrileny d'anit entre Atlètic de Madrid i Real Madrid, corresponent a la tornada dels vuitens de final de la Champions League, va deixar una estela de polèmica que va transcendir el terreny de joc i es va amplificar a les xarxes socials. El periodista i reconegut aficionat madridista, Tomás Roncero, va encendre les plataformes digitals en exigir un penal a favor del seu equip, cosa que va provocar una onada de reaccions en contra seva.

| Real Madrid, Kylian Mbappe, Tomas Roncero, XCatalunya

El context del partit

El partit a l'Estadi Metropolitano va començar de manera fulgurant per a l'Atlètic de Madrid. Tot just transcorreguts 30 segons, Conor Gallagher va avançar els colchoneros, igualant l'eliminatòria amb un global de 2-2. El Real Madrid va tenir una oportunitat d'or per empatar quan Kylian Mbappé va provocar un penal al minut 70, però Vinícius Júnior va fallar l'execució, enviant la pilota per sobre del travesser.

La polèmica de la mà de Giuliano Simeone

La controvèrsia va sorgir al minut 20, quan el Real Madrid va reclamar una mà de Giuliano Simeone dins de l'àrea després d'un centre de Vinícius. L'àrbitre, Szymon Marciniak, va decidir no assenyalar la infracció, recolzat pel VAR. L'exàrbitre Iturralde González va analitzar la jugada i va concloure que la mà no era punible, ja que la posició del braç era natural durant la carrera del jugador.

La reacció de Tomás Roncero a Twitter

Després d'aquesta decisió arbitral, Tomás Roncero va expressar el seu desacord a Twitter, publicant: "Per a mi penal clar." Aquesta afirmació va desfermar una allau de respostes, moltes d'elles crítiques, acusant-lo de parcialitat i de buscar excuses per justificar el rendiment del Real Madrid.x.com

El desenllaç del partit i més polèmica en els penals

El temps reglamentari va concloure amb l'1-0 a favor de l'Atlètic, portant el partit a la pròrroga i, posteriorment, a la tanda de penals. Durant aquesta, es va produir un altre moment controvertit: Julián Álvarez va relliscar en executar el seu penal, colpejant la pilota dues vegades, cosa que va portar el VAR a anul·lar el gol. Aquest incident va augmentar la tensió a l'estadi i a les xarxes socials. Finalment, el Real Madrid es va imposar a la tanda per 4-2, segellant el seu pas als quarts de final.

Les reaccions a les xarxes socials

La publicació de Roncero va continuar generant debat. Aficionats de l'Atlètic i d'altres equips el van acusar de victimisme i de no reconèixer les decisions arbitrals que afavoreixen el Real Madrid en altres ocasions. Alguns usuaris van recordar situacions passades en què Roncero no va criticar decisions polèmiques a favor del seu equip, qüestionant la seva objectivitat.

| YouTube, Real Madrid, XCatalunya

La postura d'experts i mitjans

Analistes esportius i exàrbitres, com Iturralde González, van insistir que la mà de Giuliano Simeone no era sancionable segons el reglament vigent. Mitjans de comunicació van destacar que, encara que l'Atlètic de Madrid va ser superior en gran part del partit, no va saber capitalitzar les seves oportunitats, permetent que el Real Madrid, amb la seva experiència en competicions europees, sobrevisqués fins a la tanda de penals.

El derbi madrileny no només va oferir emocions al camp, sinó que també va evidenciar com les xarxes socials amplifiquen les opinions i les polèmiques. La intervenció de figures públiques com Tomás Roncero pot avivar debats intensos, reflectint la passió que el futbol desperta en aficionats i periodistes per igual. Mentre el Real Madrid avança a la Champions League, l'Atlètic de Madrid haurà de reflexionar sobre les oportunitats perdudes i preparar-se per a futurs desafiaments.