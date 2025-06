Ronald Araujo fora del Barça: Baixada de preu i 3 equips interessats

El FC Barcelona ha pres una decisió dràstica respecte al futur de Ronald Araujo. El central uruguaià, considerat fins fa poc un dels pilars defensius del club, ja no entra en els plans prioritaris de Hansi Flick. La derrota a la Champions contra l'Inter de Milà, on Araujo va cometre errors decisius, ha estat el detonant perquè la directiva decideixi escoltar ofertes per ell.

Segons fonts properes al club, la cúpula blaugrana ha rebaixat el preu inicial de 80 milions d'euros fins a uns 50 milions, xifra que consideren més realista per facilitar-ne la sortida. La baixada d'exigències respon tant a l'urgència financera com a la necessitat de renovar certes peces de l'onze titular després d'un any ple d'alts i baixos.

La davallada de rendiment i la pressió del mercat

Ronald Araujo ha estat un dels jugadors més estimats per l'afició, valorat per la seva entrega i lideratge. Tanmateix, el seu rendiment en partits clau ha generat dubtes. Al cos tècnic ja no hi ha consens sobre el seu rol com a indiscutible, i el mateix Flick hauria assenyalat la necessitat d'un defensa amb més sortida de pilota.

Al club també li pesa el factor econòmic. La massa salarial continua sent un problema, i alliberar el sou d'Araujo, que va renovar fa poc amb una millora significativa, suposaria un alleujament. A més, la seva venda generaria ingressos immediats que permetrien abordar fitxatges estratègics per reforçar altres zones del camp, com el mig del camp o l'extrem esquerre.

Interès creixent des d'Europa

Davant d'aquest escenari, diversos grans del continent han aixecat la mà. La Juventus de Torí fa temps que observa el jugador i estaria disposada a negociar un traspàs si aconsegueix vendre abans algun dels seus defenses. En paral·lel, el Bayern de Munic també s'hi ha interessat, tot i que no estaria disposat a pagar més de 40 milions.

Tots dos clubs veuen en Araujo una oportunitat de mercat, donada la seva experiència internacional, la seva capacitat física i la seva edat —només té 26 anys—, cosa que el converteix en un defensa amb encara molt recorregut. Tanmateix, cap d'ells sembla disposat a tancar l'acord amb rapidesa, fet que podria obrir la porta a altres aspirants amb més poder econòmic.

Una decisió que podria fer mal

El vestidor del Barça no ha rebut amb entusiasme la possibilitat de perdre Araujo. Diversos companys el consideren un referent, i la seva sortida podria tenir impacte emocional a la plantilla. No obstant això, des de la directiva insisteixen que ningú està per sobre del projecte col·lectiu.

El mateix jugador encara no ha manifestat públicament la seva intenció de marxar, però el seu entorn comença a filtrar que veuria amb bons ulls un canvi d'aires, especialment si pot anar a un equip amb aspiracions europees i minuts garantits. Després de la seva suplència prolongada sota Flick, la seva paciència s'esgota.

El United mou fitxa

En aquest context, hi ha un club que ha fet un pas més: el Manchester United. L'equip anglès ha estat el primer a fer arribar una proposta formal a l'entorn del jugador. Els "Red Devils" consideren Araujo el central ideal per reforçar una defensa que ha patit múltiples lesions i manca de jerarquia aquesta temporada.

L'uruguaià encaixa en el perfil físic i competitiu que busquen a Old Trafford, i estarien disposats a pagar la quantitat que demana el Barça, sempre que el jugador doni el vistiplau. Amb la necessitat urgent de reforçar-se a la rereguarda, el Manchester United podria convertir-se en el destí definitiu de Ronald Araujo.