Cop dur d’Ernesto Valverde al Barça per Nico Williams

Ernesto Valverde, tècnic de l'Athletic Club, ha tornat a deixar clar que el club blanc-i-vermell té una prioritat de cara al futur immediat: retenir Nico Williams. L'extrem, una de les revelacions de LaLiga 2024/25, ha estat objecte de constants rumors sobre la seva possible sortida, especialment després del suposat interès del Real Madrid.

L'entrenador bilbaí, habitual en el seu to mesurat, es va mostrar contundent a l'hora de referir-se a la continuïtat del jugador format a la casa. “Si seguirà? Crec que sí, suposem que sí i volem que sí”, va afirmar sense embuts. Les seves paraules van ser rebudes com una reafirmació del projecte esportiu que està construint a San Mamés, en un any en què l'equip ha aconseguit la classificació per a la Champions League i per a la Supercopa d'Espanya.

Nico, peça clau en un equip en auge

La temporada de Nico Williams ha estat espectacular. No només ha brillat amb la seva velocitat i desequilibri per banda esquerra, sinó que ha estat determinant en moments clau: assistències, gols i sacrifici defensiu. El seu rendiment ha estat tan notable que ha cridat l'atenció de diversos clubs europeus de primer nivell. Tanmateix, a Bilbao confien en el seu compromís amb el club que el va veure créixer i en el projecte ambiciós que lidera Valverde.

El tècnic va deixar clar que el vestidor compta amb ell, que està feliç a Bilbao i que l'Athletic està disposat a fer tot el possible perquè continuï. “Estem molt contents amb ell i creiem que ell també ho està amb nosaltres. Esperem que l'any vinent sigui fins i tot millor”, va sentenciar el Txingurri.

Amb la classificació per a la Champions aconseguida i una temporada de gran nivell, l'Athletic ha fet un pas endavant en la seva evolució com a club competitiu. Valverde ja ha renovat el seu contracte, convençut que aquest grup té marge per créixer i consolidar-se entre els grans.

I el més impactant, al final: Nico tindrà una oferta irrebutjable

Fonts properes al club han confirmat que l'Athletic està preparant una renovació històrica per a Nico Williams, amb una millora salarial que el situaria entre els jugadors més ben pagats del club i una clàusula de rescissió superior als 100 milions d'euros.

A més, el projecte esportiu es construirà al seu voltant, amb galons de líder i un paper protagonista a la Champions. L'operació s'anunciarà oficialment en els pròxims dies. Perquè Valverde no només vol que Nico es quedi… vol convertir-lo en el nou símbol de San Mamés.

La decisió de mantenir Nico Williams no és només un moviment estratègic, sinó una declaració d'intencions de l'Athletic Club: apostar pel talent propi, reforçar la identitat de l'equip i mirar al futur amb ambició. En un futbol cada cop més mercantilitzat, retenir una joia com Nico representa quelcom més que futbol: és orgull, pertinença i esperança.

Si l'Athletic aconsegueix conservar els seus referents, podrà aspirar a fites encara més grans sense perdre la seva essència.