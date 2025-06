Possible sortida per a Iñaki Peña a la Lliga, el Barça mou fitxa

per Joan Grimal

Iñaki Peña ha arribat a un punt de no retorn en la seva carrera com a porter del FC Barcelona. Després d'una cessió prometedora al Galatasaray i una renovació que augurava protagonisme, el porter alacantí s'ha vist completament relegat a l'ostracisme. Ni tan sols la lesió de Ter Stegen li ha donat minuts. Només ha disputat un partit de Copa del Rei en quatre mesos.

El motiu principal de la seva invisibilitat ha estat el bon rendiment de Szczesny, que va arribar com a recanvi temporal i es va guanyar la confiança total de Hansi Flick. A més, el tècnic alemany ha tingut certes diferències amb Iñaki, sobretot en aspectes de disciplina i puntualitat, cosa que ha dinamitat la relació entre tots dos.

Un perfil atractiu per a molts clubs

El contracte d'Iñaki Peña amb el FC Barcelona expira el 2026, però el porter entén que el club estaria disposat a facilitar la seva sortida a cost zero o per una xifra simbòlica. Aquesta situació el converteix en una opció molt interessant per a equips que vulguin reforçar la seva porteria sense fer una gran despesa.

Un dels primers clubs a mostrar interès va ser el Real Betis. Tanmateix, el conjunt verd-i-blanc ja ha apalabrat la incorporació d'Álvaro Valles i manté a la plantilla Adrián San Miguel i Fran Vieites, per la qual cosa la porta del Benito Villamarín s'ha tancat.

El Celta i l'oportunitat de començar de zero

A Galícia, el RC Celta ha iniciat contactes amb l'entorn del porter. El club viguès busca un porter que aporti seguretat, experiència i projecció. Iñaki, als seus 25 anys, compleix aquest perfil. A més, veuria amb bons ulls recalar en un projecte que li garanteixi la titularitat en una plantilla en reconstrucció.

També existeixen ofertes de l'estranger. A Turquia, després de la seva bona etapa al Galatasaray, encara hi ha clubs interessats a repescar-lo. També des de França i Portugal han arribat consultes preliminars. Però el desig d'Iñaki és continuar competint a Espanya, en un club amb ambició i estabilitat.

El moment clau per fer el salt

A diferència d'etapes anteriors, aquesta vegada Iñaki Peña no vol esperar que el club decideixi per ell. Es troba en un moment clau de la seva carrera: necessita minuts, regularitat i confiança per demostrar el potencial que molts li van veure en la seva etapa formativa a La Masia.

El seu nou representant, Arturo Canales, està movent activament el seu nom al mercat. Des de l'agència AC Talent han confirmat que diversos clubs ja han fet moviments formals, tot i que per ara no hi ha res tancat. La decisió es prendrà en poques setmanes.

Un dels clubs que ha seguit amb atenció la situació del porter és una entitat que necessita reformular la seva porteria. Amb un porter titular que genera dubtes i un suplent que no renovarà, hi ha urgència per reforçar aquesta posició sense grans despeses. La direcció esportiva considera que Iñaki Peña encaixa perfectament.

L'interessat és el Sevilla FC

El club que té marcat en vermell el nom d'Iñaki Peña és el Sevilla FC. Després d'una temporada terrible, els sevillistes busquen una revolució a la seva porteria. Nyland acaba contracte el 2026 però el seu rendiment ha estat irregular, i Álvaro Fernández no seguirà. Amb una necessitat urgent de competència real sota pals, Iñaki podria tenir a Nervión aquell lloc que al Camp Nou mai li van donar.