Rodrygo esclata contra la premsa, més problemes per al Reial Madrid: 'Deixin de...'

per Iker Silvosa

El Real Madrid travessa moments de tensió en aquest tram final de la temporada, amb diverses polèmiques que estan afectant el seu rendiment i generant incertesa al voltant de figures clau. Mentre l'equip lluita per intentar acabar el curs deixant les millors sensacions possibles, ja sense gairebé opcions a LaLiga, les absències i baix rendiment d'alguns jugadors han afegit pressió a l'entorn madridista. En aquest context, Rodrygo ha decidit trencar el seu silenci després de setmanes d'especulacions sobre el seu estat físic i el seu compromís amb el club.

Des de la derrota davant el FC Barcelona a la final de la Copa del Rei el passat 26 d'abril, el Real Madrid ha hagut de gestionar diversos fronts oberts. El més cridaner és, sens dubte, la situació del davanter brasiler Rodrygo Goes. Substituït al descans del partit contra el Barça, Rodrygo no ha tornat a trepitjar la gespa en partits posteriors com els disputats davant Celta de Vigo, novament Barcelona en lliga, i Mallorca en l'última jornada.

La situació de Rodrygo ha estat objecte de nombroses especulacions al voltant de possibles problemes físics, però també sobre un suposat desig del jugador d'abandonar el club a final de temporada, sent el Manchester City el principal club vinculat amb el seu futur. Fins i tot alguns mitjans van afirmar que Rodrygo havia demanat no jugar per motius anímics, rumor alimentat per la seva absència reiterada tot i que inicialment estava inclòs en les convocatòries de Carlo Ancelotti.

| Real Madrid

Temporada grisa

Les estadístiques de Rodrygo Goes aquesta temporada no estan ajudant precisament a silenciar crítiques o especulacions. El brasiler porta 50 partits disputats, en els quals ha marcat únicament 13 gols i repartit 10 assistències. Aquests registres representen una de les seves xifres més baixes des que vesteix la samarreta blanca, molt lluny del rendiment esperat per a un futbolista que estava cridat a ser peça fonamental de l'atac merengue.

Rodrygo tampoc ha tingut la seva millor versió a la Champions League, torneig en el qual sol brillar, aportant només 5 gols en 12 partits disputats. Això contrasta notablement amb el seu compatriota Vinicius Junior, qui, encara que tampoc travessa la seva millor temporada, mostra números lleugerament superiors i major compromís en el terreny de joc. I, per descomptat, són números molt per sota dels de Kylian Mbappé.

El missatge contundent de Rodrygo

Davant l'acumulació de rumors sobre la seva condició física i el seu futur professional, Rodrygo ha optat per llançar un missatge clar i contundent a les xarxes socials. A través del seu compte oficial d'Instagram, el brasiler va compartir una fotografia des de l'interior d'una cambra hiperbàrica, utilitzada habitualment per accelerar la recuperació muscular, acompanyada del missatge: "Gràcies per tots els missatges i preocupacions. Tornaré aviat. Deixeu de crear coses".

Aquest gest, a més d'intentar calmar les aigües, deixa clara la postura del futbolista: Rodrygo nega qualsevol intenció d'abandonar l'equip abans del final de temporada o estar "borrant-se" per motius personals. Tot i això, els dubtes sobre el seu estat físic persisteixen i seguiran sent un tema candent fins a la seva reaparició en els terrenys de joc.

Les tensions al voltant de Rodrygo han arribat en un moment crític. Davant la incertesa sobre quan estarà disponible novament, alguns aficionats ja comencen a assenyalar possibles alternatives com Arda Güler. Precisament el turc ha estat el seu relleu en els inicials en què el brasiler ha estat absent.