Rodrygo desespera l'afició del Reial Madrid: Així es va esborrar del Clàssic

L'absència de Rodrygo Goes sobre la gespa en el recent Clàssic contra el FC Barcelona ha generat gran frustració entre l'afició del Real Madrid. El brasiler, que va començar la temporada amb protagonisme i bones sensacions, ha anat perdent presència en les últimes setmanes, culminant amb la seva sorprenent absència en el partit més important de la temporada per al club blanc.

Rodrygo va ser convocat per Carlo Ancelotti per al partit contra el Barcelona a Montjuïc, però no va arribar a disputar ni un sol minut. La decisió va sorprendre especialment tenint en compte que el tècnic italià va preferir donar entrada en atac a jugadors com Arda Güler des de l'inici i, posteriorment, a Brahim Díaz, Endrick i fins i tot al debutant canterà Víctor Muñoz, però no va recórrer al brasiler.

L'explicació a aquesta inesperada situació sembla trobar-se en l'estat anímic del jugador. Rodrygo no havia tornat a aparèixer sobre el terreny de joc des de la seva substitució al descans en la final de Copa del Rei contra el Barça, disputada a La Cartuja. Una sobtada indisposició física el va deixar fora del posterior duel de lliga contra el Celta de Vigo, i encara que es va reincorporar als entrenaments, les sensacions que va transmetre al cos tècnic no van ser gens positives.

Problemes anímics i dubtes sobre la seva continuïtat

Fonts com el Marca apunten que Rodrygo va comunicar al cos tècnic després del partit contra el Celta que no se sentia amb força ni ànim per competir. Durant la setmana prèvia al Clàssic va realitzar quatre entrenaments, encara que en cap es va mostrar amb la intensitat habitual ni amb la confiança suficient per convèncer el tècnic italià.

Carlo Ancelotti va decidir incloure'l en la convocatòria del Clàssic amb la intenció de protegir i recuperar anímicament un futbolista que havia estat clau en temporades anteriors. No obstant això, la seva baixa moral, sumada als continus rumors sobre la seva possible sortida del club, ha acabat per afectar el seu rendiment fins al punt d'allunyar-lo dels terrenys de joc.

Incertesa sobre el seu futur

La situació de Rodrygo és complexa i genera preocupació tant dins del club com entre els aficionats. El seu malestar anímic es va agreujar considerablement després de la substitució en la final de Copa, a la qual s'han afegit continus rumors sobre la seva possible sortida. Ja l'estiu passat, després de guanyar la Champions League, van sorgir notícies sobre un suposat interès del Manchester City en l'atacant brasiler.

Segons Radio MARCA, el mateix futbolista estaria valorant la possibilitat de canviar d'aires, cosa que no ha caigut bé en l'entorn madridista, que esperava més compromís del brasiler en moments clau com el viscut recentment contra el Barça. Ara mateix, la decisió sobre la seva continuïtat està en mans del mateix Rodrygo, qui haurà d'aclarir les seves intencions abans del Mundial de Clubs i l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta blanca.

En la present temporada, Rodrygo ha disputat 50 partits, anotant 13 gols i repartint deu assistències, xifres gens menyspreables, encara que a LaLiga porta sense marcar des de gener. El seu rendiment, per tant, continua sent motiu d'anàlisi constant i objecte de debat entre aficionats i experts.