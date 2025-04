Revolució total: Manolo González prepara una neteja al vestidor de l'Espanyol

L'Espanyol es troba en plena transformació i, encara que la incertesa es va apoderar del club fa uns mesos, ara es respira un ambient renovat i optimista. Manolo González ha injectat una energia diferent a la plantilla perica, que ja es permet començar a pensar en canvis importants per a la pròxima temporada. La direcció esportiva està treballant en una profunda renovació que podria transformar radicalment la composició actual de l'equip.

Actualment, l'Espanyol travessa un moment dolç en l'àmbit esportiu, allunyant-se definitivament de les pors inicials del descens. Manolo González ha aconseguit revitalitzar un equip que semblava destinat al patiment constant. Ara, amb la permanència més a prop que mai, González està decidit a reestructurar el vestidor per garantir un futur més competitiu i estable.

| XCatalunya, Canva

Aquest any és particularment important per als blanc-i-blaus, ja que a l'octubre de 2025 celebraran el seu 125 aniversari, una fita que el club desitja commemorar amb un equip sòlid i capaç d'il·lusionar l'afició. La direcció esportiva, encapçalada per Fran Garagarza, ja està immersa en negociacions i anàlisis detallades per definir qui seguirà formant part del projecte i qui haurà de buscar nous horitzons.

Èxode massiu

Fins a 12 futbolistes podrien deixar l'entitat en concloure aquesta temporada. Entre els que acaben contracte destaquen noms com Javi Puado, Álvaro Aguado, Leandro Cabrera, Salvi Sánchez i Sergi Gómez. D'aquests jugadors, el cas que genera més incertesa és el de Puado, màxim golejador de l'equip amb sis gols i pretès per clubs com Sevilla, Mallorca i Trabzonspor, entre altres. La prioritat del club és evitar que Puado surti sense deixar benefici econòmic, un escenari similar al que va ocórrer en temporades anteriors amb jugadors de la pedrera importants com Nico Melamed.

En contrapartida, i segons les últimes informacions, Leandro Cabrera estaria molt a prop de renovar amb l'entitat, cosa que aportaria una dosi d'experiència vital per a la defensa perica. A més, Joan García, encara que segueix amb contracte vigent, està sent objecte de desig per grans clubs europeus, cosa que fa cada vegada més factible la seva sortida en el mercat d'estiu.

S'espera, a més, que tornin diversos cedits als seus clubs d'origen, com Alex Král (Union Berlín), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Roberto Fernández, Walid Cheddira, Carlos Romero, Irvin Cardona i Naci Ünüvar, jugadors que, en la seva majoria, no han acabat de consolidar-se en l'esquema blanc-i-blau. La direcció esportiva sembla haver decidit apostar per altres perfils per complir amb l'objectiu de construir un bloc més compacte i homogeni.

De moment, a més de les negociacions per la renovació de Leandro Cabrera i de Javi Puado, l'Espanyol ja ha avançat també en les operacions d'entrada. Tot i que encara estem a mitjans d'abril, els pericos podrien tenir tancats fins a tres fitxatges de cara a la pròxima temporada.