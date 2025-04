Després de Miguel Rubio i Marcos Fernández, l'Espanyol tanca el seu tercer fitxatge

L'RCD Espanyol continua preparant amb determinació la seva pròxima temporada, buscant reforçar una plantilla que experimentarà grans canvis a causa de la delicada situació contractual de diversos jugadors importants. El conjunt català ja ha donat mostres clares que aposta per futbolistes amb projecció i experiència contrastada, capaços d'oferir rendiment immediat.

Després d'una campanya irregular, marcada per alts i baixos en el seu rendiment a Segona Divisió, l'Espanyol ha començat a assegurar reforços per garantir un projecte esportiu més estable i ambiciós. La figura clau en aquesta planificació és Fran Garagarza, director esportiu encarregat d'afrontar una remodelació profunda de la plantilla. L'estratègia passa clarament per jugadors que acabin contracte aquest juny i que, per tant, puguin arribar lliures, una mesura adoptada per les restriccions econòmiques del club.

Miguel Rubio i Marcos Fernández, ja tancats

Ja es coneixen els primers moviments: Miguel Rubio, central del Granada, i Marcos Fernández, prometedor atacant del filial del Betis, estan lligats de manera extraoficial. Aquests futbolistes responen al perfil jove, talentós i econòmicament accessible que està prioritzant l'entitat perica.

El tercer reforç que l'Espanyol hauria tancat és José Salinas, lateral esquerre de l'Elche CF, equip que actualment lidera LaLiga Hypermotion sota el comandament d'Eder Sarabia. Salinas, de 24 anys, ha destacat notablement en la categoria de plata, convertint-se en una peça fonamental del quadre il·licità. Aquesta informació la va avançar el Diario AS i després va ser corroborada pel reputat Mateo Moretto.

En la present temporada, Salinas ha disputat 32 partits, anotant dos gols i oferint tres assistències, xifres destacables per a un defensa. La seva capacitat per incorporar-se a l'atac, així com la seva solvència defensiva, el posicionen com un reforç estratègic per a la pròxima campanya.

Què pot aportar José Salinas a l'Espanyol?

L'arribada de Salinas aporta tranquil·litat i competitivitat en una posició crítica. Amb el futur incert de Carlos Romero, cedit pel Villarreal i en el punt de mira de clubs com el Real Betis i alguns equips de la Bundesliga alemanya, i amb Brian Oliván a punt de complir els requisits que activen automàticament la seva renovació –encara que amb certa incertesa sobre la seva continuïtat–, la incorporació del lateral il·licità adquireix gran importància.

Salinas no només garanteix experiència, amb més de 90 partits a Segona Divisió a les seves espatlles, sinó també joventut i projecció per seguir creixent. El seu fitxatge ofereix alternatives fiables al cos tècnic de l'Espanyol, permetent rotacions i assegurant competència interna per mantenir alts nivells de rendiment.

El desafiament econòmic de l'Espanyol

La realitat econòmica de l'Espanyol, dirigida per Mr. Chen, obliga a optimitzar cada moviment en el mercat de fitxatges. Per aquesta raó, els fitxatges com el de Salinas, que arriben amb la carta de llibertat sota el braç, són particularment valuosos per a l'estratègia esportiva del club català. El treball de Garagarza i el seu equip consisteix a identificar oportunitats que permetin configurar una plantilla competitiva sense comprometre l'estabilitat financera. Fins ara, els moviments realitzats demostren que aquesta estratègia està sent executada de manera efectiva.