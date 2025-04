El surrealista discurs de Juanma Rodríguez amb Jota Jordi al·lucinant: 'Déu és...'

La passió futbolera assoleix nivells difícils d'imaginar quan es parla de la Champions League, especialment si el Real Madrid està implicat en una hipotètica remuntada històrica. Així ho va demostrar Juanma Rodríguez durant l'última emissió de 'El Chiringuito de Jugones', en una intervenció que va deixar completament atònits a tots els presents, especialment al tertulià culer Jota Jordi.

Tot va ocórrer enmig d'un intens debat sobre les opcions reals del Real Madrid per remuntar un resultat advers de 3-0 davant l'Arsenal en el partit de tornada. La tensió era palpable i les opinions variaven des d'un optimisme radical fins a una cautela extrema. No obstant això, ningú esperava el que Juanma Rodríguez estava a punt d'afirmar.

El col·laborador, conegut pel seu fervor i devoció absoluta cap al conjunt blanc, va realitzar una intervenció que va elevar el debat futbolístic a una dimensió insospitada, barrejant esport i teologia d'una manera que va deixar perplexos tant a espectadors com als seus companys de tertúlia.

"Déu és madridista. Déu és del Madrid. El que ens ha fet a tots és del Madrid, porta la samarreta del Madrid, porta l'escut del Madrid. No us enfronteu més", va proclamar amb absoluta serietat Juanma Rodríguez. Aquestes paraules van ressonar immediatament al plató, causant primer incredulitat i després rialles entre alguns dels col·laboradors.

Jota Jordi no s'ho creu

La reacció de Jota Jordi, conegut pel seu suport incondicional al FC Barcelona, va capturar perfectament la sorpresa del moment. Jordi es va tapar la cara, clarament incrèdul davant el discurs del seu company. La imatge, que no va trigar a fer-se viral a les xarxes socials, reflecteix amb claredat la magnitud de la sorpresa generada per l'afirmació de Rodríguez.

L'argument, per anomenar-lo d'alguna manera, va traspassar ràpidament les fronteres del plató i va provocar un intens debat a les xarxes socials, on madridistes i culers van començar a discutir animadament sobre les paraules de Juanma Rodríguez. Molts van prendre el discurs com una simple mostra més del peculiar estil del tertulià, conegut per portar a l'extrem el seu amor al club blanc.

Aquest episodi també és un exemple clar del clima passional que envolta el futbol espanyol en setmanes decisives de Champions League, quan el fervor i l'emoció poden conduir fins i tot a afirmacions extravagants. Tot i que, sens dubte, Rodríguez va elevar considerablement el llistó.

Sia com sia, el moment protagonitzat per Juanma Rodríguez, amb la inoblidable reacció de Jota Jordi, quedarà gravat com una de les intervencions més surrealistes en la història recent del programa. Ara només queda esperar per veure si aquesta suposada "benedicció divina" es materialitza en una èpica remuntada sobre la gespa del Santiago Bernabéu.