La revolució d'Hansi Flick contra el València que sorprèn a tothom

per Sergi Guillén

Hansi Flick ha tornat a sorprendre amb una alineació que trenca esquemes. En el duel davant el València, a Montjuïc, el tècnic alemany ha decidit prescindir de dos dels seus pilars: Ronald Araujo i Robert Lewandowski. En el seu lloc, Eric García i Ferran Torres lideraran l'equip en una aposta que promet ser arriscada i emocionant.

Un onze inèdit que genera debat

La decisió d'incloure Eric Garcia com a titular en defensa ha deixat perplexos els aficionats; Araujo, habitual indiscutible a la defensa, veurà el partit des de la banqueta. D'altra banda, la inclusió de Ferran Torres a la davantera destaca per la seva capacitat de desbordament i treball. No obstant això, substituir Lewandowski, el màxim golejador de l'equip, és una maniobra agosarada que aixeca interrogants.

Flick aposta també per la joventut en el seu onze inicial. Lamine Yamal i Fermín López apareixen com a peces clau en l'esquema ofensiu. La seva frescor i desimboltura ofereixen dinamisme, encara que la manca d'experiència podria ser un punt feble davant un València necessitat de punts.

Una altra de les sorpreses és Frenkie de Jong, qui prendrà les regnes al mig del camp juntament amb Marc Casadó. El canterà té l'oportunitat de demostrar la seva vàlua en un partit crucial. La seva capacitat per distribuir la pilota serà clau per contrarestar el joc del València.

| FCB

La situació a la taula afegeix pressió

El F.C Barcelona afronta aquest encontre amb la necessitat de sumar tres punts per no perdre ritme amb els líders. Amb un partit menys, estan quarts a la taula, a deu punts del Real Madrid. El València, per la seva banda, ocupa l'antepenúltim lloc i arriba a l'encontre amb urgències.

L'estratègia de Flick podria ser una jugada mestra o un error costós. Tot dependrà del rendiment dels jugadors seleccionats. El tècnic alemany demostra la seva confiança en els menys habituals, buscant mantenir frescor i sorprendre el rival.

Una alineació que marca tendència

L'onze de Flick reflecteix la seva voluntat de renovar i arriscar en partits importants. La seva capacitat de gestió i visió tàctica estan en joc. Els aficionats esperen que aquesta revolució funcioni i permeti al Barça seguir lluitant pel més alt.

Prescindir de Lewandowski és, sens dubte, la decisió més cridanera de Flick. El davanter polonès ha estat un segur de gol des de la seva arribada, i la seva absència deixa en mans de Ferran i Raphinha la responsabilitat ofensiva. Aquesta aposta pot ser una oportunitat perquè ambdós jugadors guanyin protagonisme i confiança, però també genera dubtes sobre la capacitat de l'equip per concretar ocasions.

El València, un rival ferit però perillós

El València arriba a Montjuïc en una situació desesperada, antepenúltim a la taula i amb una temporada molt irregular. No obstant això, la seva necessitat de sumar punts els converteix en un rival incòmode.

El Barça haurà d'estar atent a les transicions ràpides del conjunt xe, especialment amb una defensa renovada i menys experimentada que l'habitual. Flick ha dissenyat una alineació pensada per sorprendre, però el pla haurà d'executar-se a la perfecció per evitar complicacions.