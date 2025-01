Missatge contundent de Hansi Flick per al partit contra el Valencia: 'Hi haurà...'

La Liga viu una jornada intensa en la qual el FC Barcelona rebrà el València, amb l'objectiu clar de no perdre més terreny en la cursa pel títol. Actualment, els blaugranes es troben tercers a la taula classificatoria, a set punts del líder, el Real Madrid, mentre que l'Atlètic de Madrid els supera per quatre unitats.

El tècnic Hansi Flick s'ha mostrat caut respecte al futur de l'equip, insistint en la necessitat d'enfocar-se en cada encontre sense especulacions a llarg termini.

Valora l'estat físic de l'equip

La recent victòria èpica contra el Benfica a Lisboa ha suposat una injecció d'optimisme per al vestidor culé, que va començar el 2025 amb bastants alts i baixos. Precisament aquest triomf en competició europea podria servir com a trampolí anímic per a un Barça que arrossega una ratxa preocupant a LaLiga.

| FCB

Amb tan sols una victòria, tres empats i tres derrotes en els últims set encontres. Flick no nega la importància de tallar aquesta dinàmica com més aviat millor, s'obretot tenint en compte la creixent competència que estan exercint els equips de la part de dalt.

No obstant això, l'entrenador germànic va deixar clar en la seva última compareixença que no pensa en rotacions massives. Encara que sí va confirmar que "hi haurà alguns canvis" de cara al xoc davant el València.

Va subratllar que necessita un equip "fresc" i en les "millors condicions possibles" per afrontar un compromís que considera determinant per a les aspiracions de lliga del Barça. Tot i així, no sembla que l'onze vagi a experimentar una revolució, sinó modificacions puntuals per gestionar la càrrega de minuts d'alguns futbolistes.

Un dels noms propis del conjunt blaugrana és Pedri, un jugador que ha sumat molts minuts en el que va de temporada. Flick va emfatitzar que el canari seguirà en l'onze inicial, malgrat la preocupació lògica pel seu desgast.

L'entrenador va assegurar que, per ara, mantenir-lo al camp és la millor decisió, tant per al rendiment immediat com per afiançar la seva progressió. De totes maneres, va deixar entreveure que estarà molt pendent de la seva evolució, recordant que la cura dels joves talents és prioritari.

Parla sobre els recents entrebancs

Les declaracions de Flick també van incloure una reflexió sobre la concentració. Al seu parer, l'equip ha comès errors en certs trams, com va succeir davant el Getafe, on la falta de regularitat en el joc va acabar costant punts. L'estratega germànic va insistir en la necessitat de canviar aquesta inèrcia des del xiulet inicial, així com de mantenir un alt nivell de concentració fins a l'últim segon.

Només així, segons el tècnic, podran recuperar l'essència i els bons resultats que caracteritzen un club acostumat a lluitar per tots els títols. Finalment, Flick va parlar sobre com viu el seu entorn més proper l'experiència de dirigir el FC Barcelona. Va assegurar rebre nombrosos missatges de suport, encara que no sempre pugui respondre a tots.

Per a ell, la prioritat és que jugadors i afició estiguin satisfets amb la feina realitzada, una cosa que, reconeix, passa per una millora immediata en els resultats de LaLiga. Si la disciplina i la concentració s'imposen, confia que el Barça farà un pas endavant davant el València i tornarà a encarrilar el seu camí en la competició.