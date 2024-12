Revolució de Carlo Ancelotti amb la baixa de Vinicius: Missatge a Rodrygo

El Reial Madrid té avui una oportunitat d'or per acostar-se al FC Barcelona a la taula de La Lliga. Després de la derrota del Barça a casa davant la UD Las Palmas, els blancs afronten el partit sabent que són liders de manera virtual.

A més, davant seu es presenta un Getafe en hores baixes que ocupa actualment la part baixa de la classificació. Els de Bordalàs arriben al Santiago Bernabéu amb una molt mala ratxa, davant un Madrid necessitat després de la derrota a Champions contra el Liverpool.

L'aposta de Rodrygo a l'onze titular

El Reial Madrid enfronta el Getafe amb un onze ple de sorpreses. La baixa de Vinicius ha obligat Carlo Ancelotti a replantejar el seu esquema. En aquesta ocasió, el tècnic italià ha apostat per Rodrygo Goes com a davanter centre, un moviment que deixa clar la seva confiança al brasiler per liderar l'atac.

Rodrygo, que habitualment juga com a extrem, té l'oportunitat de demostrar-ne la versatilitat. El jove jugador brasiler serà l'encarregat d'ocupar el buit deixat per Vinicius. Aquest canvi no només busca solucions davant la baixa de l'extrem, sinó també enviar un missatge clar: Ancelotti hi confia plenament com a referència ofensiva.

El migcamp blanc també destaca pel seu equilibri. Jude Bellingham segueix sent peça clau a la sala de màquines. L'anglès aporta qualitat, físic i arribada a l'àrea i és el principal motor creatiu de l'equip.

L'acompanya Dani Ceballos, que busca aprofitar aquesta titularitat per guanyar-se un lloc més regular a les alineacions del tècnic italià.

En defensa, Fran García torna a l'onze inicial, consolidant-se com a opció fiable al lateral esquerre. Rüdiger liderarà la defensa amb la seva habitual fortalesa i seguretat, mentre que Lucas Vázquez aportarà experiència al carril dret.

Una altra aposta en atac

Una altra sorpresa és la inclusió de Brahim Díaz a l'atac. El malagueny, que lluita per guanyar minuts, aporta creativitat i desborda des de la banda. Amb ell, Kylian Mbappé, que es manté com la gran amenaça per al Getafe, promet continuar sent el principal referent ofensiu.

El plantejament d'Ancelotti suggereix una intenció clara de dominar el joc des del primer minut. La presència de Bellingham i Valverde garanteix intensitat al centre del camp, mentre que Rodrygo té l'oportunitat de ser protagonista.

La banqueta també deixa detalls interessants. Endrick i Modric esperen el torn per aportar qualitat si el partit ho requereix. Ancelotti té múltiples opcions per canviar el rumb de la trobada en cas que sigui necessari.

Amb aquest onze, el Reial Madrid busca imposar la seva qualitat davant d'un Getafe que no posarà les coses fàcils. Rodrygo, amb la responsabilitat de ser el '9', té l'ocasió de brillar i respondre al missatge de confiança del seu entrenador.