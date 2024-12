Un jugador assenyalat al Girona, Míchel prepara una decisió clau

per Sergi Guillén

Tot i que diverses vegades Míchel Sánchez ha volgut deixar clar que aquest Girona no és el mateix que el de la temporada passada, és complicat que no hi hagi diverses comparacions. Una de les coses que més està trobant a faltar el conjunt català és la facilitat amb què trobaven la porteria.

A la 23-24, el Girona FC va acabar el curs amb uns números d'escàndol de cara al gol. Això va ser en part gràcies a Artem Dovbyk, qui va acabar la temporada com a pitxitxi de la lliga. Tot i això, la seva marxa no ha estat ben suplerta, i jugadors com Abel Ruiz o Boja Miovski no estan donant la talla.

Altres recanvis que tampoc no estan funcionant són jugadors com Arnaut Danjuma. L'holandès ha sortit de titular contra l'equip que el té cedit, el Vila-real. Tot i això, el lateral dret Kiko Femenía li està guanyant la partida per complet.

| Girona FC

Míchel ha de prendre una decisió

A la mitja part del matx entre el Girona i el Vila-real, amb un marcador favorable als grocs per 1 gol a 0, hem vist un conjunt català pla. A més, el submarí groc està tapant molt bé les bandes de Bryan Gil i Danjuma.

Per la seva banda, Gil ho estava intentant i fent un bon partit, mentre que Danjuma estava totalment desconnectat del matx. Abans del xiulet de la mitja part, Míchel ja havia posat a escalfar jugadors ofensius com Abel Ruiz. Manant un missatge clar a davanters com l'holandès, que ha estat substituït a la mitja part.

Danjuma va arribar a Montilivi l'últim dia de mercat en forma de cessió per part del Vila-real, i si segueix així no sembla que els catalans hagin d'exercir la compra. Així doncs, el canvi de dibuix i una substitució al matx d'avui ha estat un cop sobre la taula per part de Míchel.

Un futbolista polèmic

Criat a les inferiors del PSV, Arnaut Danjuma va arribar al Vila-real procedent del Bournemouth el 2021 a canvi de 23,50 milions d'euros. Allà, la primera temporada va tenir uns grans números golejadors, encara que el seu caràcter inestable es va començar a fer notar al cap de pocs mesos de la seva costosa arribada al conjunt groc.

En la seva segona temporada, després de diverses topades amb futbolistes com Raúl Albiol, Danjuma va ser cedit al Tottenham. Al club de Londres passo sense pena ni glòria, i la temporada següent va tornar a sortir cedit. Aquesta vegada a l'Everton, on tampoc va brillar ni va tornar a mostrar el bon nivell.

Ara està vivint un tercer moviment en forma de préstec a Girona, on la direcció esportiva havia apostat fortament per ell. Tot i això, la confiança posada en ell no ha estat resposta amb bones actuacions.

A més, Míchel és un entrenador que premia molt el treball col·lectiu i les oportunitats que ofereix. Així doncs, tant el partit a Vila-real com les properes jornada poden acabar per decidir el futur de Danjuma a terres gironines.