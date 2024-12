El Barça podria cobrar 24 milions d'euros gràcies a una jugada de Joan Laporta

El FC Barcelona continua lidiant amb una delicada situació financera, però podria rebre aviat un important ingrés inesperat. Aquesta vegada, una estratègia prèviament implementada per Joan Laporta i Deco podria portar al club català 24 milions d'euros, una xifra clau per alleujar les tensions econòmiques. L'operació està vinculada a l'interès d'un equip de la Premier League per un exjugador de la cantera culé.

El protagonista d'aquesta història és Nico González, actual jugador del Porto i un dels noms més destacats en la lliga portuguesa. Després de no aconseguir triomfar al FC Barcelona ni en la seva cessió al València, el centrecampista gallec va trobar el seu lloc en l'equip portuguès, on ha explotat aquesta temporada. Amb 22 anys, Nico s'ha convertit en una peça clau del Porto, acumulant cinc gols i cinc assistències en 24 partits.

L'interès del Liverpool per Nico González

Segons informacions recents del Mundo Deportivo, el Liverpool està considerant seriosament pagar la clàusula de rescissió de Nico González, fixada en 60 milions d'euros. Els 'reds' han intensificat el seu seguiment del jugador, enviant analistes a Porto durant els últims mesos. Encara que inicialment es pensava que l'objectiu era Alan Varela, un altre migcampista de l'equip portuguès, Nico ha estat qui més ha impressionat els tècnics del club anglès.

La necessitat del Liverpool de reforçar el seu migcamp, especialment després de no poder fitxar a Martín Zubimendi, ha fet que Nico sigui ara una prioritat. El seu perfil com a migcentre dinàmic, amb capacitat per a desenvolupar-se en rols d'àrea a àrea, encaixa perfectament en els plans de l'entrenador Jürgen Klopp.

La jugada estratègica de Laporta i Deco

Quan el FC Barcelona va vendre a Nico González al Porto a l'estiu de 2023, ho va fer sota condicions estratègiques que ara podrien donar els seus fruits. Joan Laporta i Deco, conscients del potencial del canterà, van incloure una clàusula que garanteix al Barça el 40% d'una futura venda, a més d'una opció de recompra per 30 milions vàlida fins al juny de 2025.

| @FCPorto

Aquesta fórmula, habitual en les operacions del club català amb joves promeses, permet al Barça mantenir cert control sobre els seus talents fins i tot després de vendre'ls. En aquest cas, si el Liverpool paga els 60 milions d'euros de la clàusula de Nico, el Barça rebria 24 milions sense necessitat d'intervenir en l'operació.

Nico González ha trobat al Porto l'escenari ideal per desplegar el seu talent. En l'equip portuguès, ha aconseguit la consistència i regularitat que no va tenir ni al Barça ni al València. Sota la direcció de Sérgio Conceição, Nico s'ha convertit en un migcampista complet, capaç de contribuir tant en atac com en defensa. Les seves actuacions en la lliga portuguesa han cridat l'atenció de diversos clubs europeus, però el Liverpool sembla ser el que està disposat a fer el pas definitiu. Per al Porto, aquesta operació també seria beneficiosa, ja que duplicaria la inversió realitzada pel jugador en només dues temporades.