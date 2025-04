Osasuna vol pescar al Valladolid: Se n'anirà segur

La planificació esportiva del Club Atlètic Osasuna per a la pròxima temporada no deixa marge a les improvisacions. El conjunt navarrès, dirigit per Vicente Moreno, sap que haurà d'afrontar un estiu agitat pel que fa a sortides i arribades, especialment després de la gairebé segura baixa d'una de les seves peces més dinàmiques en atac. El jugador en qüestió ha tingut una temporada notable, contribuint amb gols, assistències i desequilibri constant per banda. Però la seva marxa, inevitable a causa de les condicions de la seva cessió, obliga el club a moure's ràpid per no perdre impacte ofensiu.

Un perfil difícil de substituir

L'extrem cedit ha demostrat ser molt més que un revulsiu. La seva capacitat d'associació, la seva velocitat i la seva visió de joc l'han convertit en un dels jugadors més determinants del sistema de Moreno. Tanmateix, en finalitzar la campanya haurà de tornar al seu club d'origen, un dels grans del continent. Osasuna, conscient que serà complicat tornar a comptar amb ell, ha activat des de fa setmanes un pla alternatiu per reforçar el seu atac sense comprometre la solidesa del seu bloc.

| XCatalunya, Canva

No és una operació fàcil. El mercat no ofereix massa extrems joves, amb experiència a LaLiga i amb marge de millora, que estiguin disponibles a un preu raonable. Però a l'entorn d'El Sadar ha començat a sonar un nom amb força, un que compleix amb tots aquests requisits i que podria convertir-se en el relleu ideal.

Un vell conegut del campionat

Aquest jugador, de només 22 anys, ha disputat una temporada complexa amb el seu actual equip, que està a la vora del descens. Malgrat això, el seu rendiment individual ha estat un dels pocs punts positius del curs. Ha aconseguit destacar amb gols i assistències, però sobretot pel seu desvergonyiment, la seva verticalitat i el seu atreviment, fins i tot quan el context no era favorable.

| Elche CF, @osasuna, Africa Images, XCatalunya

Aquesta determinació ha cridat l'atenció de diversos clubs de LaLiga, que no han dubtat a prendre'n nota. I Osasuna ha estat un dels primers a moure's. La direcció esportiva roig-i-negra valora especialment el seu coneixement del campionat espanyol, així com la seva progressió, i ja hauria iniciat els primers contactes amb el seu entorn. Tanmateix, no és l'únic interessat: des dels Països Baixos, dos històrics com el PSV i l'Ajax també han posat els ulls en ell, cosa que podria encarir l'operació o accelerar-la en les pròximes setmanes.

Una cursa per signar-lo que ja ha començat

El tècnic Álvaro Rubio ha comptat amb ell en la majoria dels encontres importants de la temporada. La seva polivalència —pot jugar en ambdues bandes—, la seva joventut i el seu marge de creixement el converteixen en una peça molt cotitzada. No seria estrany que el seu actual club intentés retenir-lo en cas d'una permanència miraculosa, però tot apunta a una sortida, probablement definitiva.

Mentrestant, Osasuna vol avançar-se. Als despatxos del club navarrès saben que si no actuen aviat, un altre competidor podria tancar el seu fitxatge. I Vicente Moreno, per la seva banda, hauria donat llum verda a la seva arribada, sempre que les condicions econòmiques no comprometin altres operacions prioritàries.

El nom que està en boca de tots

Amb tot aquest context, la incògnita es resol: el jugador a qui Osasuna vol com a recanvi de Bryan Zaragoza no és altre que Raúl Moro, extrem del Real Valladolid. Si els navarresos aconsegueixen els seus serveis, signarien una de les apostes joves més prometedores del mercat. Encara que, per ara, el ‘cas Moro’ no ha fet més que començar.