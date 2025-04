El regreso bomba que podría tener el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

La maquinaria de planificación del Atlético de Madrid no se detiene ni un segundo. Con la temporada acercándose a su recta final, el equipo rojiblanco empieza a perfilar su plantilla de cara a un mercado de verano que se promete agitado. Y en medio de ese movimiento estratégico, ha aparecido un nombre que no deja indiferente a nadie. Un nombre conocido. Muy conocido.

Mientras los colchoneros disputan sus últimos encuentros en LaLiga EA Sports y siguen evaluando refuerzos, la dirección deportiva no descarta recuperar a un jugador que, aunque no brilló con luz propia en su último tramo como rojiblanco, tiene el ADN del club en las venas. Su paso por un equipo rival no ha hecho más que mantenerlo en forma, y su retorno podría ser más que una cuestión táctica: sería también una decisión emocional.

| XCatalunya, Google Imagenes

Un jugador con historia en el Atlético



Hablamos de un futbolista formado en la casa, uno de esos nombres que han marcado épocas recientes bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone. Aunque en las últimas campañas ha vivido cesiones y alguna que otra salida temporal, su conexión con el técnico argentino y el estilo de juego del Atlético sigue intacta.

Actualmente milita en otro equipo de LaLiga, donde ha cumplido con regularidad, aunque sin destacar de forma estruendosa. Aún así, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza en el Metropolitano. Y no es para menos: en un mercado en el que no sobran los centrocampistas de su perfil, su regreso tendría todo el sentido del mundo si el club decide no apostar por nuevas incorporaciones en esa zona del campo.

| Canva

Entre dos equipos, pero solo uno decidirá



El jugador, por ahora, sigue centrado en acabar la temporada con profesionalidad en su equipo actual. Aunque en ese vestuario también se analiza su posible continuidad, lo cierto es que los indicios apuntan a una despedida más próxima de lo esperado. A su edad y con su trayectoria, el futbolista busca estabilidad y un proyecto que vuelva a ilusionarle. Y todo indica que ya tiene claro cuál podría ser.

Por parte del Atlético, el regreso sería valorado como una opción de garantía: conoce al entrenador, al vestuario, la afición le respeta, y en su mejor nivel ha demostrado ser capaz de rendir tanto en la medular como en posiciones más ofensivas. Eso sí, su ficha y los condicionantes del acuerdo deben cerrarse con precisión. No hay espacio para errores.

Un nombre que vuelve a sonar con fuerza



Las señales son cada vez más claras. Aunque todavía no se ha oficializado nada, desde el entorno del jugador ya se da por hecho que su futuro pasa, una vez más, por Madrid. En su actual club, dudan si retenerlo o liberar masa salarial para otros refuerzos. En el Metropolitano, el hueco está abierto, a la espera de que se confirmen movimientos en la plantilla.

Y ese nombre que ya comienza a generar debate en redes, que divide opiniones entre los aficionados colchoneros y que podría volver a vestir de rojiblanco en cuestión de semanas… es Saúl Ñíguez. Su vuelta sería, sin duda, uno de los regresos más inesperados del verano.