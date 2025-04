Gir de 180º amb la lesió de Mbappé: Així li afecta a la final de Copa del Rei

Tot va ocórrer en els últims minuts del duel europeu davant l'Arsenal. Amb el marcador empatat i l'equip blanc buscant un miracle, una imatge va congelar els cors dels madridistes: una torçada lletja, un rostre de dolor i una substitució que va fer témer el pitjor. L'estrella del Real Madrid abandonava la gespa i els pitjors presagis van començar a circular.

El turmell del seu davanter estrella semblava haver dit prou just en el moment més crític de la temporada. En joc no només hi havia l'orgull europeu, sinó la possibilitat de conquerir un altre títol nacional en les pròximes setmanes. Les càmeres l'enfocaven coixejant cap a la banqueta. Ningú volia confirmar res. Només se sabia una cosa: Mbappé no tornaria a jugar aquell partit.

| Real Madrid, YouTube, XCatalunya

Radiografies, silenci i nerviosisme



A l'espera de les proves mèdiques, el club no emetia comunicats oficials. Les xarxes socials esclataven en especulacions: des de simples molèsties fins a possibles ruptures de lligaments. I tot just abans del xoc davant el Getafe i a escasses setmanes d'una de les grans cites de la temporada: la final de Copa del Rei a Sevilla davant l'etern rival.

El retorn del jugador a Valdebebas, encara amb el gest seriós i el turmell embenat, mantenia la tensió. L'equip mèdic començava a analitzar la lesió en detall. Seria una recaiguda? Un adeu anticipat al tram final de la temporada? Ni els més optimistes s'atrevien a fer prediccions.

| Canva

El calendari apreta



El Real Madrid segueix viu en totes les competicions nacionals. La Copa del Rei és un dels objectius clau per aixecar la moral després del cop europeu. I encara que el pròxim compromís de lliga davant el Getafe es presenta com una oportunitat per seguir sumant, hi ha un duel que ningú vol perdre's: el de La Cartuja.

L'absència de Mbappé suposaria un cop duríssim. No només per la seva capacitat de desbordament o pel seu olfacte golejador —porta 33 dianes en la temporada—, sinó per la seva experiència i el seu pes psicològic en el grup. En les tres finals que ha disputat amb el conjunt blanc ha marcat. En totes. No hi ha partit decisiu on no aparegui.

I ara què?



L'afició es mossegava les ungles. Les cases d'apostes s'alteraven. Les portades estaven ja llestes per anunciar la notícia, però calia una confirmació oficial. I finalment, després de les pertinents proves… va arribar.

Els resultats descartaven una lesió greu. Es tractava d'un esquinç, dolorós, sí, però no incapacitant. El francès, per tant, no jugarà davant el Getafe llevat de sorpresa, però sí que estarà a la gran final de Copa del Rei contra el Barcelona el 26 d'abril. El Madrid respira.

I amb això, l'equip d'Ancelotti recupera el seu líder ofensiu per al duel més important d'aquest tram del curs. Un jugador que ja ha demostrat ser decisiu quan més se'l necessita. Una estrella que, malgrat la incertesa que va generar la seva caiguda, tornarà a brillar on més li agrada: en una final.