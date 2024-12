Ingrés extra per a l'Atlético de Madrid: Simeone ja planifica què fer

per Iker Silvosa

L'Atlético de Madrid tanca l'any amb el vent a favor. En un estat de forma aclaparador, els rojiblancos finalitzaran el 2024 com a líders de LaLiga, consolidant una de les seves millors temporades en anys recents. No obstant això, no totes les bones notícies es produeixen al camp. Des de les oficines del club arriba un ingrés econòmic inesperat que pot marcar la diferència en el pròxim mercat d'hivern.

El RB Leipzig ha activat una clàusula contractual per la cessió d'Arthur Vermeeren, migcampista belga que l'Atlético va fitxar al gener de 2024. Segons l'acord, el club alemany estava obligat a abonar 20 milions d'euros en assolir els 20 partits amb la samarreta del club teutó. Aquest fita es va complir el passat divendres en el recent encontre davant el Bayern de Múnich.

Arthur Vermeeren, que amb prou feines va tenir protagonisme a l'Atlético, està brillant sota les ordres de Marco Rose al Leipzig. De les seves 20 aparicions, 13 corresponen a partits de Bundesliga, 5 de Champions League i 2 de la DFB Pokal, consolidant-se com a peça clau en l'esquema del tècnic alemany. En contrast, durant la seva breu etapa a Madrid, només va participar en cinc encontres, acumulant 160 minuts.

| RB Leipzig

L'Atlético el va fitxar procedent del Royal Antwerp per 18 milions d'euros, però el jugador no va aconseguir adaptar-se al ritme de l'equip. Ara, amb la venda definitiva al Leipzig, el club madrileny obté un total de 23 milions d'euros, sumant els 20 milions del traspàs i els 3 milions inicials de la cessió. Això es tradueix en una plusvàlua de 5 milions per a les arques del club, un moviment positiu per a l'economia colchonera.

Mirant al mercat?

L'ingrés arriba en un moment crucial, quan el mercat d'hivern està a punt d'obrir-se. Simeone i el seu equip tindran la possibilitat de reforçar la plantilla, si ho consideren necessari, per afrontar la segona meitat de la temporada amb majors garanties. Aquests diners podrien destinar-se a buscar un migcampista que cobreixi millor les necessitats de l'equip, especialment després de la sortida de Vermeeren.

| @Atleti

A més, aquest guany econòmic ajuda a pal·liar part de la inversió realitzada per l'Atlético el passat estiu, on el club va desemborsar 91,1 milions d'euros en reforços, la xifra més alta en l'era Simeone. Ara, amb aquest ingrés addicional, l'equip disposa de més marge de maniobra per a futures operacions.

El cas de Vermeeren evidencia la dificultat d'adaptació que poden enfrontar alguns jugadors en arribar a un equip gran. No obstant això, també posa en valor la capacitat de l'Atlético per generar ingressos a partir de moviments estratègics en el mercat. Mentre Vermeeren es consolida a Leipzig, els rojiblancos se centren en seguir brillant tant dins com fora del terreny de joc.