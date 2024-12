Nou gir de 180 graus amb Vítor Roque: Un equip el vol i desconcerta el Betis

El nom de Vítor Roque ha guanyat protagonisme en els últims mercats de fitxatges, convertint-se en un tema recurrent. Encara que el seu rendiment no ha estat espectacular, és evident que continua atraient l'atenció de grans clubs. Aquest jove davanter brasiler està actualment cedit al Real Betis, on el seu paper ha estat important aquesta temporada.

El Palmeiras, equip històric del Brasil, està decidit a revolucionar la seva plantilla després de quedar eliminat en vuitens de final de la Libertadores. Segons informa 'UOL Esporte', han posat la mira en Vítor Roque com el seu objectiu principal per a aquest mercat d'hivern. El club brasiler estaria disposat a oferir més de 20 milions d'euros, una xifra que inclouria objectius addicionals. La seva intenció és convèncer tant el Real Betis com el Barça de cedir el davanter. A més, el Palmeiras ha iniciat contactes amb l'entorn del jugador per transmetre-li la serietat de la seva proposta i el seu desig de convertir-lo en la seva figura estrella.

Una operació complexa per la seva cessió al Betis

No obstant això, l'operació no serà fàcil. Vítor Roque està actualment cedit al Betis, que té una opció de compra per fer-se amb el jugador de forma permanent. A més, d'aquí a un any i mig, hauria de tornar al FC Barcelona, club al qual pertany la seva fitxa, si els bètics no decideixen comprar-lo en propietat. El Real Betis, per la seva banda, valora molt Vítor Roque. En els 23 partits que ha disputat aquesta temporada, ha marcat 6 gols i repartit una assistència. El seu rendiment li ha assegurat un lloc com a titular sota les ordres de Manuel Pellegrini, cosa que demostra la seva importància en l'esquema verd-i-blanc.

Però, malgrat la importància del brasiler en l'equip, el Betis s'enfronta a una situació complicada. El club andalús està al límit de la seva capacitat salarial, cosa que limita les seves opcions de reforçar-se en aquest mercat d'hivern. Per a això, necessitaran donar sortida a alguns jugadors i, encara que no desitgen desprendre's de Vítor Roque, l'oferta del Palmeiras podria ser temptadora.

| @RealBetis

La intenció del Palmeiras és clara: obtenir un Vítor Roque protagonista i fer-lo el centre del seu projecte esportiu. Per a això, estan disposats a superar les barreres que implica la seva cessió actual. No obstant això, el Betis hauria de renunciar a una peça clau en un moment delicat de la temporada.

El Barça, també en l'equació

El FC Barcelona també juga un paper crucial en aquesta operació. Com a propietari dels drets de Vítor Roque, qualsevol decisió final haurà de comptar amb el vistiplau del club català. La possibilitat que el Palmeiras pagui una xifra important podria ser vista amb bons ulls a les oficines del Camp Nou, encara que saben que el jugador encara té un llarg camí per recórrer a Europa.

Amb aquestes condicions, el futur de Vítor Roque està més en l'aire que mai. D'una banda, la seva importància al Betis fa que Pellegrini el consideri intocable. D'altra banda, les necessitats econòmiques del club podrien forçar la seva sortida si l'oferta del Palmeiras arriba a ser irresistible.