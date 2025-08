El Real Oviedo, ambicioso: Paunovic pide la cesión de un jugador del FC Barcelona

El Real Oviedo está construyendo una plantilla ambiciosa para su regreso a LaLiga EA Sports, y en ese contexto busca rematar su centro del campo con un fichaje de renombre. Tras cerrar a Maksimovic y mantener a piezas clave como Colombatto o Sibo, el conjunto azul pretende incorporar a un pivote defensivo que eleve el nivel del equipo.

Es el único miembro del primer equipo culé que no ha viajado a la gira de pretemporada por Corea del Sur y Japón. Esa exclusión no es casual: el cuerpo técnico, liderado por Hansi Flick, ya le ha comunicado que no entra en sus planes. El jugador lo sabe, y su entorno está en plena búsqueda de un nuevo destino en el que continuar su carrera.

Condiciones complejas, pero no imposibles

El centrocampista tiene todavía un año más de contrato con el Barça, pero ambas partes están negociando una rescisión amistosa que le permita salir con la carta de libertad bajo el brazo. Para el FC Barcelona, liberar esa ficha representa un alivio económico en una plantilla que debe ajustarse al límite salarial si quiere inscribir a sus nuevos fichajes.

A pesar de llegar sin coste de traspaso, la operación no es sencilla para un recién ascendido como el Oviedo. El salario del jugador es elevado y requiere un esfuerzo importante por parte del club asturiano, que además debe tener en cuenta otras incorporaciones previstas, como un central y un delantero.

Un perfil ideal para la sala de máquinas

Se trata de un perfil más defensivo que Maksimovic, con gran capacidad de recuperación, lectura táctica y experiencia a todos los niveles del fútbol profesional. Su currículum impresiona: ha jugado en la Premier League y en varios equipos de LaLiga, lo que garantiza un rendimiento inmediato y madurez dentro del vestuario.

En la temporada pasada, sin estar a su mejor nivel, llegó a disputar 25 partidos de Liga, 17 como titular, además de sumar minutos en Champions League, dejando claro que aún tiene fútbol en las botas. En Oviedo consideran que podría aportar equilibrio, liderazgo y control en los momentos más delicados del curso.

Otros clubes también han llamado a su puerta

El Valencia ya se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para valorar su regreso. También el Girona, donde ya dejó una buena impresión, estudia su vuelta como posible refuerzo para su plantilla europea. Ambos clubes tienen mejor posición financiera y deportiva, pero el Oviedo confía en su proyecto deportivo.

Y el jugador es...

Tras días de rumores y especulaciones, por fin se ha confirmado que el futbolista que interesa al Real Oviedo no es otro que Oriol Romeu. El mediocentro catalán, de 33 años, no cuenta para el Barça y está valorando seriamente la oferta del conjunto carbayón.

Su decisión aún no es definitiva, pero el club azul es optimista: si logra cerrar su rescisión con el Barça, hará todo lo posible por vestir de azul esta temporada. El desenlace, en cualquier caso, parece inminente. Y puede suponer uno de los movimientos más sonados del verano en el mercado nacional.