Un ex del Reial Madrid deixa KO a Vinicius: 'Si vol...'

Vinicius Jr. és un jugador que no deixa indiferent a ningú. El seu talent sobre la gespa l'ha convertit en una de les grans figures del futbol mundial. Tot i això, la seva actitud ha generat més aviat detractors. Les seves reaccions davant els àrbitres i els rivals solen ser motiu de debat, i cada temporada sembla estar a l'ull de l'huracà. Aquest contrast ho ha portat a ser un dels jugadors més polaritzants del panorama actual.

Recentment, Sami Khedira, exjugador del Reial Madrid, ha estat l'últim a sumar-se a les crítiques cap al brasiler. En una entrevista amb el diari Marca, Khedira va reconèixer les habilitats excepcionals de Vinicius, però no va deixar passar l'oportunitat d'assenyalar els aspectes del seu comportament que, segons ell, necessiten millorar. No és la primera vegada que un exmadridista critica públicament Vinicius; anteriorment, Pedja Mijatovic també havia mostrat el seu descontent amb l'actitud del brasiler.

Khedira elogia Vinicius, però assenyala la seva actitud

Sami Khedira, que va jugar 161 partits amb el Reial Madrid entre el 2010 i el 2015, va lloar les capacitats futbolístiques de Vinicius, destacant-ho com un jugador clau. "Vinicius canvia el curs de les coses. Quan l'equip no sap què fer, li dóna la pilota i soluciona el problema", va afirmar l'alemany. Tot i això, va ser contundent en parlar de la seva actitud: "Moltes vegades sembla emprenyat. Cristiano era una mica així quan era jove, però ràpidament va canviar".

Per a Khedira, aquesta actitud pot ser un obstacle a la carrera de Vinicius cap a convertir-se en una llegenda del futbol. "Si Vinicius vol ser com Messi, Zidane, Cristiano o Xavi, ha de ser una mica més respectuós amb els seus rivals, amb els àrbitres. Ha de canviar això", va aconsellar l'exfutbolista. Tot i això, ha deixat clar que, en termes d'habilitat, Vinicius és "el número u".

Khedira, campió del món amb Alemanya el 2014 i part del Reial Madrid que va conquistar una Champions, una Lliga i múltiples títols més, coneix de primera mà el que es necessita per triomfar al nivell més alt.

Una crítica constructiva des de l'experiència

Durant el seu temps al Reial Madrid, Khedira va compartir vestidor amb grans estrelles com Cristiano Ronaldo, Karim Benzemá o molts altres jugadors que van saber combinar talent i actitud per convertir-se en referents. La seva experiència en equips guanyadors el recolza a l'hora de parlar sobre què necessita un jugador per deixar una empremta duradora.

Tot i que les crítiques cap a Vinicius no són noves, les paraules de Khedira tenen un pes especial pel seu vincle amb el Reial Madrid i la seva reputació com a professional. Ara queda per veure si Vinicius, conegut per no defugir les crítiques, decideix tenir en compte els consells de l'alemany per polir-ne el caràcter i consolidar-se com una veritable llegenda del futbol.