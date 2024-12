Luis Enrique al límit: L'última de Dembélé

per Sergi Guillén

Ousmane Dembélé és un jugador que, durant la seva carrera, ha generat més polèmiques que elogis. Des de la seva arribada al FC Barcelona, el seu comportament professional va ser qüestionat per la manca de compromís i reiterades lesions.

Tot i costar 135 milions d'euros, el seu rendiment al camp va ser irregular, i les seves llargues absències per problemes físics es van convertir en una constant. Dembélé va abandonar el Barcelona el 2023 per unir-se al PSG, deixant enrere una afició cansada d'esperar la seva explosió definitiva.

Al club parisenc, les expectatives del seu rendiment van tornar a ser altes, però la seva adaptació i professionalitat han estat novament en dubte. Ara, l'asturià Luis Enrique, entrenador del PSG, enfronta una nova polèmica amb l'extrem francès.

La tensió entre Dembélé i Luis Enrique creix

Dembélé va arribar al PSG amb l'esperança de deixar enrere la reputació de jugador conflictiu. Tot i això, els problemes han tornat a sorgir. Tot i que les seves lesions han estat menys freqüents, la seva irregularitat sobre la gespa i manca de compromís no han canviat.

| psg

Això ha generat tensions amb Luis Enrique, conegut per la seva exigència i disciplina. L'asturià, que ja va tenir conflictes amb jugadors en algunes etapes anteriors, enfronta ara la difícil tasca de motivar un futbolista que sembla viure desconnectat de les expectatives.

Recentment, Dembélé no va ser convocat per al partit contra el Nantes, cosa que va desfermar especulacions sobre la seva relació amb l'entrenador. Segons informacions de L'Équipe, el francès no compleix les demandes tècniques de l'asturià.

Això se suma a altres decisions que han generat friccions al vestidor parisenc. La gota que va fer vessar el got va ser la seva recent actitud després del xoc contra el Bayern Munic. On va rebre dures crítiques per la seva falta de professionalitat i la seva expulsió.

Luis Enrique no cedeix en la seva postura

Després de l'esmentat incident, Luis Enrique va declarar que “totes les derrotes, els partits i les situacions” influeixen en les seves decisions futures. Aquestes paraules, encara que generals, semblen dirigides a Dembélé, la displicència del qual està posant en risc la seva continuïtat com a titular.

| YouTube: Mundo Deportivo

L'asturià sempre ha estat un tècnic amb un caràcter fort, disposat a prendre decisions impopulars si ho considera necessari per a l'equip. Luis Enrique ha demostrat a la seva carrera ser un entrenador que prioritza el compromís i la disciplina per sobre de tot.

Ja a la seva etapa al Barcelona va tenir friccions amb figures destacades, com Leo Messi. I a la selecció espanyola no va dubtar a apartar jugadors que no s'adaptaven al seu estil. Ara, al PSG, sembla estar enfrontant un desafiament similar amb Dembélé.

Un historial de conflictes

Luis Enrique no és aliè als enfrontaments amb jugadors problemàtics. Durant el seu pas per la Roma, va tenir desacords amb figures com Francesco Totti. Al Barcelona, va lluitar amb la pressió mediàtica per la seva relació amb Messi i altres jugadors clau.

La seva capacitat per manejar aquestes situacions li ha permès mantenir la seva autoritat, però també ha guanyat detractors. El cas de Dembélé no és diferent. El francès, conegut pel talent natural, ha demostrat una falta de professionalisme que ha frustrat entrenadors i companys d'equip.

Ara, sota el comandament de Luis Enrique, el seu futur al PSG sembla dependre d'un canvi dràstic en la seva actitud. Tot i això, si alguna cosa ha deixat clar l'asturià, és que no dubtarà a prendre decisions molt dràstiques si considera que són el millor per a l'equip.