Rayo Vallecano y Real Oviedo pelean por un descarte de la Real Sociedad: Puja abierta

El mercado de fichajes sigue dejando historias inesperadas en el fútbol español. Dos clubes históricos, con realidades muy distintas, se han fijado en un jugador que no entra en los planes de la Real Sociedad. El nombre en cuestión ha estado en el aire varias semanas.

El Oviedo se movió primero

El Real Oviedo, recién ascendido, fue el primer club que mostró interés real. El conjunto asturiano buscaba reforzar sus bandas con urgencia y consideró al atacante una opción atractiva. Incluso su director general, Agustín Lleida, reconoció públicamente que el club estudiaba varias alternativas para esa posición.

La entidad carbayona, sin embargo, no ha estado sola en esta pelea. En paralelo, se avanzaron negociaciones con Josip Brekalo, ex de la Fiorentina, que finalmente parece ser la apuesta preferida de los azules. Este movimiento podría dejar al descarte de la Real en segundo plano.

El Rayo entra en la puja

Cuando todo parecía enfriarse, apareció un nuevo competidor en la operación. El Rayo Vallecano ha mostrado un interés firme por hacerse con el atacante. Según desveló El Chiringuito, ya se han producido los primeros contactos con el entorno del futbolista.

El conjunto de Vallecas necesita reforzar la zona ofensiva tras varias salidas. La velocidad y el desborde del jugador encajan con la idea de su nuevo proyecto deportivo. No obstante, todavía no se ha presentado una oferta concreta a la Real Sociedad.

Se revela el protagonista: Sheraldo Becker

El jugador en cuestión es Sheraldo Becker, extremo neerlandés de 29 años. Llegó desde el Union Berlin por tres millones, pero nunca se ganó la titularidad en Donostia. Pese a algunas actuaciones destacadas en Europa, fue perdiendo protagonismo la última temporada.

Ahora, Becker busca un destino que le devuelva confianza y minutos de calidad. Sabe que tanto Oviedo como Rayo son plazas muy diferentes, pero ambas le permitirían sentirse importante otra vez. La Real, mientras, espera resolver su salida cuanto antes.

Opciones abiertas y futuro incierto

El Real Oviedo parece haber dado un paso atrás con la llegada inminente de Brekalo.Sin embargo, no cierran la puerta a sumar otra pieza en ataque si las condiciones económicas son favorables. La operación, en cualquier caso, no sería sencilla.

Becker se encuentra en una situación límite, a pocos días del cierre de mercado. La Real necesita liberar fichas tras la llegada de Gonçalo Guedes, fichado por un millón más que el neerlandés. El mensaje desde Zubieta es claro: debe salir sí o sí. En las próximas horas podría resolverse la puja.

Becker busca su sitio

El futuro de Sheraldo Becker está más abierto que nunca. Entre la insistencia inicial del Oviedo y el interés del Rayo, el atacante neerlandés espera una decisión que cambie el rumbo de su carrera. Lo único seguro es que en Donostia no continuará. El futbolista quiere volver a ser importante y ambos clubes españoles le ofrecen esa oportunidad.