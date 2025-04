Gir de 180 graus entre l'Atlètic de Madrid i David Hancko

L'Atlètic de Madrid afronta un estiu crucial en el mercat de fitxatges, especialment enfocat a reforçar la seva defensa, zona que podria experimentar importants canvis en la seva configuració actual. La sortida potencial de veterans com Axel Witsel i César Azpilicueta, a més de la finalització de la cessió del francès Clément Lenglet, obliga la direcció esportiva blanc-i-vermella a moure's ràpidament per assegurar estabilitat defensiva la pròxima temporada.

La urgència de reforçar la seva defensa és evident després d'alguns episodis de debilitat defensiva en moments clau d'aquesta temporada, quelcom poc habitual en els equips dirigits per Diego Simeone. Aquest context obre un mercat complex, en el qual l'Atlètic necessita incorporar futbolistes contrastats que encaixin perfectament en el seu sistema tàctic. I entre ells emergeix, de nou, el nom de David Hancko.

El defensor eslovac, que actualment milita al Feyenoord de l'Eredivisie neerlandesa, torna a estar a l'agenda matalassera, segons Fichajes.net. Amb 26 anys i un contracte vigent fins al 2028, Hancko es presenta com una opció estratègica per enfortir l'eix defensiu del conjunt madrileny.

La carrera de Hancko mostra una progressió constant, que l'ha portat a destacar en diverses lligues europees. Format inicialment al MŠK Žilina, va fer el salt a Itàlia el 2018 fitxant per la Fiorentina. Encara que no va aconseguir consolidar-se plenament a la Serie A, va ser cedit a l'Sparta Praga el 2019, equip en el qual va acabar afiançant-se, sent finalment adquirit pel conjunt txec per 2,5 milions d'euros. Des d'allà, va fer el pas definitiu al Feyenoord el 2022, club que va desemborsar aproximadament 6 milions d'euros pels seus serveis.

Un dels favorits del Cholo

Hancko destaca especialment per la seva versatilitat en defensa. El seu perfil modern, capaç de jugar tant com a central esquerrà com de lateral esquerre, li permet adaptar-se fàcilment a diferents sistemes tàctics. Una de les seves virtuts principals és la seva excel·lent sortida de pilota, qualitat molt valorada en equips com l'Atlètic, que busquen solidesa però també capacitat per iniciar jugades des de la defensa.

Durant aquesta temporada, Hancko ha brillat per la seva regularitat i consistència defensiva, combinades amb notables contribucions ofensives en jugades a pilota parada i atacs posicionals. El seu rendiment a l'Eredivisie i en competicions europees ha elevat significativament el seu valor de mercat.

Interès de l'Atlètic i competència europea

L'Atlètic de Madrid, que ja havia mostrat interès pel central en anteriors mercats, ha reactivat recentment aquesta opció com a prioritària per reforçar la seva defensa. No obstant això, la competència pel seu fitxatge és intensa, amb clubs importants de la Premier League, com Chelsea, Liverpool i Tottenham, a més del gegant italià Juventus, seguint també de prop el defensor.

Aquesta circumstància podria elevar considerablement el seu preu, amb estimacions que situen el traspàs prop dels 50 milions d'euros, una xifra que exigiria una gestió estratègica per part de l'Atlètic per no comprometre massa el seu pressupost en un únic fitxatge.