Raphinha dice lo que piensan muchos en el Barça: 'Para que no me sancionen...'

El FC Barcelona sigue inmerso en una preocupante racha de resultados en LaLiga. Ayer, el equipo catalán sumó su tercera jornada consecutiva sin ganar, esta vez ante una Unión Deportiva Las Palmas que mostró su mejor versión.

La derrota por 1-2 en Montjuïc dejó a los culés con serias dudas sobre su capacidad para mantenerse en la lucha por el título. Especialmente con el Real Madrid acechando el liderato. El encuentro, que coincidía con la celebración del 125 aniversario del club, fue un duro golpe para los aficionados que llenaron el estadio.

Las Palmas, liderado por un técnico brillante como Diego Martínez, supo aprovechar las debilidades del Barça. Con un juego atrevido y una defensa sólida, los canarios dejaron en evidencia los problemas del equipo dirigido por Flick, especialmente en la segunda parte.

Raphinha habla tras la derrota del Barça

La presión sobre el entrenador del Barça crece cada vez más. Las decisiones tácticas y la falta de reacción durante los partidos han generado críticas entre la afición y los medios.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

A este panorama se suma la frustración de jugadores clave como Raphinha. Quien, a pesar de marcar, no dudó en mostrar su enojo por la situación actual del equipo.

Raphinha no ocultó su descontento tras el partido. En declaraciones a Movistar, el brasileño dejó claras sus sensaciones. “Estuvimos mal en el partido, tenemos que mirar lo que estamos haciendo mal para intentar mejorar”, afirmó.

La frustración era palpable en su tono y en su lenguaje corporal. Cuando le preguntaron por su gol, dejó claro que no era suficiente: “No me importa el gol, me importaba la victoria. ¿Si estoy enfadado? Sí”.

Pone émfasis en el arbitraje sin entrar en polémicas

El delantero también se quejó de las pérdidas de tiempo de Las Palmas en la segunda mitad. “No quiero hablar porque lo pueden usar en mi contra y sancionarme”, comentó, dejando entrever su enojo por la gestión del árbitro.

Según Raphinha, apenas se jugaron 30 minutos efectivos en lugar de los 45 reglamentarios. El enfado de Raphinha refleja el sentir de muchos en el Barça. Los problemas del equipo no solo pasan por errores tácticos, sino también por una aparente falta de actitud en momentos clave.

A pesar de ello, el brasileño sigue siendo uno de los puntos positivos de esta temporada. Con el gol de ayer, ya suma 9 tantos y 6 asistencias en LaLiga, cifras que demuestran su compromiso y calidad.

El Barça debe reaccionar pronto si quiere revertir esta situación. Mientras tanto, jugadores como Raphinha no pierden la esperanza, aunque su paciencia parece estar llegando al límite. Son ya 3 los partidos seguidos sin ganar en Liga, y lejos queda ya ese equipo que enamoró a los culés a principio de temporada.