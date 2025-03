Joan Garcia es queda a l'Espanyol... per ara: L'oferta que ha rebutjat

Encara falten mesos per a l'obertura del mercat de fitxatges, però alguns noms ja comencen a sonar amb força als despatxos de clubs importants. Especialment aquells que han brillat en silenci, lluny dels focus, però amb actuacions que no han passat desapercebudes per a diversos directors esportius de tota Europa.

Un d'aquests casos és el d'un jove porter que, en la seva segona temporada com a titular, s'ha consolidat com un dels porters més prometedors del futbol espanyol. Reflexos, caràcter, regularitat… i una capacitat de reacció que ha estat clau en molts partits. El seu rendiment no només ha estat fonamental per al seu equip, sinó que també l'ha posat en l'òrbita de la selecció nacional.

| RCDE, XCatalunya

Un porter que ha sabut esperar el seu moment

Format a la pedrera del seu actual club, aquest arquer de 23 anys ha anat creixent a base de paciència i treball. No ho va tenir fàcil. Primer va esperar darrere de noms amb més experiència, després va aprofitar lesions i sancions per demostrar de què era capaç. Avui, és un indiscutible sota pals.

Malgrat els 39 gols encaixats en 27 jornades, l'anàlisi profund del seu rendiment revela una altra realitat: és un dels porters amb més aturades decisives del campionat, i el seu equip li deu molts punts a les seves intervencions.No és casualitat que el seu nom comenci a esmentar-se com un dels futurs candidats a defensar la porteria de la selecció absoluta.

| RCD Espanyol

La primera trucada internacional

Amb aquests antecedents, era qüestió de temps que arribessin els primers moviments. I així ha estat. Fa pocs dies, el seu entorn va rebre un primer acostament formal per part d'un club europeu. Un dels grans. D'aquells que acostumen a moure's ràpid i amb xifres contundents quan veuen una oportunitat.

La proposta era temptadora en l'econòmic, amb una promesa de creixement a mitjà termini. Però hi havia un problema: el rol. Encara que el club buscava reforçar la porteria, el lloc de titular està clarament ocupat, i el jove arquer no està disposat a fer passos enrere a la recerca de minuts. La seva prioritat és jugar. I créixer.

Per això, i malgrat la magnitud de l'equip, la resposta va ser clara: no.

El club al qual ha dit que no… de moment

Fonts properes han confirmat que el club interessat era ni més ni menys que el Paris Saint-Germain, on Luis Enrique veu amb bons ulls el seu fitxatge com a alternativa de futur. No obstant això, la presència de Gianluigi Donnarumma com a titular indiscutible ha fet que Joan García, actual porter del RCD Espanyol, decideixi frenar qualsevol conversa.

Per ara, prefereix seguir sota els pals al club que l'ha vist créixer, consolidar-se com un dels millors porters joves de LaLiga… i esperar una oferta que, a més de prestigi, li garanteixi quelcom més valuós: continuïtat i minuts reals al camp.