El Barça podria vendre Ferran Torres: Joan Laporta valora 3 ofertes

per Joan Grimal

En el món del fútbol, hi ha moments on les segones oportunitats es converteixen en plataformes inesperades per rellançar una carrera. I això és precisament el que està vivint un davanter que, després de diverses temporades d'alts i baixos, ha trobat el seu lloc de nou sota les ordres d'un entrenador que ha sabut reactivar la seva millor versió.

El seu paper ja no és testimonial. Ha passat de ser una alternativa en la rotació a una peça indispensable. Desbordament, velocitat, entrega defensiva i, sobretot, gol. Qualitats que l'han tornat al focus mediàtic… i que han despertat l'interès d'alguns dels clubs més potents d'Europa.

| FCB

Un retorn de confiança

Durant mesos, el seu futur va estar en dubte. Es parlava de cessions, de vendes a la baixa, d'un rol residual en la plantilla. Però des de l'arribada del nou tècnic, la narrativa ha canviat completament. El davanter ha respost amb actuacions decisives, gols en moments clau i una actitud que ha convençut fins i tot els més escèptics.

Les estadístiques parlen per si soles, però el més cridaner ha estat la seva regularitat. Aquesta constància li ha retornat no només un lloc en l'onze, sinó també un prestigi que semblava diluir-se. Ara, quan el mercat torna a agitar-se, el seu nom sona amb força… i amb xifres milionàries sobre la taula.

| FCB

Trucades des de l'illa

Fonts properes a l'entorn del jugador asseguren que tres equips de la Premier League ja han contactat amb la seva agència per explorar una possible incorporació aquest mateix estiu. Les tres propostes comparteixen un detall important: estan disposades a assolir una xifra propera als 40 milions d'euros, una cosa que, en els despatxos del seu actual club, no passa desapercebuda.

El jugador, per la seva banda, es manté al marge. No ha fet declaracions, ni ha filtrat preferències. El seu únic objectiu és acabar la temporada en el més alt, sabent que, sigui quin sigui el desenllaç, la seva posició ha canviat radicalment respecte a l'estiu passat.

Una operació estratègica per al seu club

Encara que l'entrenador actual valora el seu rendiment i el considera útil per al projecte, la direcció esportiva no tanca la porta a una possible sortida. L'economia continua marcant el pas al club, i una venda d'aquest calibre permetria alliberar massa salarial i afrontar altres fitxatges estratègics.

L'arribada d'un nou extrem està en estudi, i si es concreta, el seu protagonisme tornaria a estar en risc. Per això, si arriba una oferta formal, i el jugador dona el seu vistiplau, l'operació podria tancar-se sense massa traves.

I els candidats són...

Finalment, s'ha confirmat que els tres equips disposats a apostar fort per ell són el Manchester United, el Liverpool i l'Aston Villa. Tres projectes diferents, amb ambicions clares, que veuen en Ferran Torres una peça valuosa per reforçar el seu atac. Anglaterra el crida… i aquesta vegada, sembla que la decisió no serà fàcil de rebutjar.