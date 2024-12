El NO de Rubén Baraja a un jugador del Barça

La temporada del València CF està sent una autèntica muntanya russa, marcada per un rendiment irregular i seriosos problemes ofensius. Tot i recents victòries que han donat una mica d'oxigen, l'equip segueix en posicions delicades, i l'amenaça del descens plana sobre Mestalla. El mercat hivernal es presenta com l'oportunitat clau per reforçar diverses posicions, especialment la davantera, on Rubén Baraja només compta amb un davanter titular fiable, Hugo Duro.

Rafa Mir segueix apartat de l'equip després del cas de presumpta agressió sexual, i Dani Gómez no està rendint al nivell esperat. Amb només 12 gols en 12 jornades, el València és el tercer equip menys golejador de LaLiga. Per això, la direcció esportiva treballa contrarellotge per trobar un reforç ofensiu que marqui la diferència. I en aquest ordre d'idees, un dels noms que va sonar com a opció, Ansu Fati, ha estat descartat de manera contundent per Rubén Baraja.

El Barça, que busca una sortida per a Ansu al gener, va oferir al davanter al València en qualitat de cedit, assumint fins i tot part del seu salari, segons ha informat El Nacional. La intenció del club blaugrana era alliberar massa salarial i donar minuts al jugador de la pedrera, que amb prou feines ha tingut protagonisme aquesta temporada. Als 158 minuts repartits en set partits que ha jugat, Ansu no ha aconseguit destacar. A més, les lesions segueixen sent una constant, amb dues recaigudes des de començament de campanya.

Ansu Fati, missió impossible per a Hansi Flick

Hansi Flick, entrenador del Barça, ha aconseguit recuperar el nivell de jugadors com ara Raphinha, Iñigo Martínez, Koundé i Lewandowski, però no ha tingut èxit amb Ansu. El tècnic alemany ha demanat directament que el davanter sigui cedit o venut, ja que no encaixa als seus plans. En aquest context, el Barça va contactar amb el València, però Rubén Baraja va tancar la porta immediatament.

| Víctor Salgado - FC Barcelona, FC Barcelona

Tal com ha assegurat la font anteriorment esmentada, Baraja considera que Ansu Fati no és el perfil adequat per ajudar el València en la lluita per la permanència. El tècnic creu que el davanter del Barça no ofereix garanties, ni pel seu estat físic ni pel rendiment recent. La prioritat de l'entrenador valencianista és fitxar un davanter centre amb més consistència, que pugui complementar Hugo Duro i aportar gols immediats.

El rebuig del València reflecteix la complicada situació d'Ansu Fati, que fa uns anys era considerat el successor de Leo Messi al Barça. Les expectatives posades en ell després de debutar amb La Masía i heretar el dorsal 10 s'han esvaït amb el temps. Als 22 anys, la seva carrera sembla estancada, i el club blaugrana s'enfronta al difícil repte de trobar-li un destí que permeti recuperar part de la inversió realitzada.