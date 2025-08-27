La imatge viral d'un jugador del Reus amb una estelada al Catalunya - Itàlia d'hoquei

La selecció catalana masculina d’hoquei patins ha tancat la seva participació a la quarta edició de la GoldenCat amb una victòria ajustada contra Itàlia. L’equip dirigit per Jordi Camps s’ha imposat per 6-5 al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, i ha certificat la tercera posició del torneig. Els gols catalans han estat obra de Folguera (2), Julià, Badia, Marimon i Bars.
L’equip italià ha oposat resistència fins al darrer minut, però no ha pogut capgirar un marcador que ja al descans reflectia un 4-3 favorable als catalans. Els transalpins han tingut a Cocco, autor de dos gols, la seva gran referència ofensiva, però Catalunya ha sabut gestionar els moments clau.
Catalunya, sòlida malgrat les dificultats prèvies
La selecció no havia tingut prou temps per entrenar conjuntament abans del torneig. Tot i això, ha ofert un rendiment molt competitiu davant rivals d’alt nivell. El balanç final és positiu: un empat contra França (6-6), una derrota mínima davant Portugal (3-4) i dues victòries davant Itàlia.
Aquestes prestacions ratifiquen el potencial de l’hoquei patins català, capaç de competir sense complexos contra tres de les potències europees. França i Portugal disputaven hores després la gran final del torneig, amb l’etiqueta de favorites també pel pròxim europeu. Catalunya, però, marxa de la GoldenCat amb moral reforçada.
Marc Julià i Carles Casas, referents catalans
Dins el col·lectiu, dos noms han brillat amb llum pròpia: Marc Julià i Carles Casas. Els dos jugadors han tingut un paper destacat en la competició, aportant solidesa i gols en moments decisius. El seu rendiment ha estat clau perquè Catalunya assegurés un lloc al podi.
Les xarxes socials del Reus Deportiu han celebrat el triomf compartint imatges dels seus representants. “Felicitats nois!”, escrivia el club roig-i-negre, orgullós de veure els seus jugadors consolidar-se també a nivell internacional. El missatge ha estat molt ben rebut per l’afició.
Un torneig amb valor de preparació
La GoldenCat no només ha servit per reivindicar el talent català. També ha estat una excel·lent preparació de cara al pròxim europeu que se celebrarà a Paredes, Portugal.Catalunya hi arribarà amb confiança després d’haver plantat cara a rivals exigents.
El combinat dirigit per Jordi Camps ha mostrat recursos tàctics i una gran capacitat d’adaptació. Tot i no haver-se entrenat conjuntament, els jugadors han exhibit química sobre la pista. Aquesta cohesió, combinada amb qualitat individual, fa de Catalunya un equip sempre competitiu.
Itàlia ha estat el rival més castigat per la selecció catalana. Ja dissabte havia caigut per 6-4 en el darrer partit de la fase de grups. El duel per la tercera plaça ha repetit guió: màxim equilibri però victòria final catalana. Els transalpins han demostrat talent i intensitat, però han patit davant l’eficàcia dels llançadors catalans.
L’ofici de jugadors com Julià o Folguera ha estat decisiu. A més, el porter català ha respost amb solvència en els moments de màxima pressió.
Un missatge de força de cara al futur
Acabar tercers a la GoldenCat reforça el missatge esportiu de Catalunya. L’equip ha estat capaç de competir sense complexos davant les millors seleccions. L’empat contra França i la derrota mínima contra Portugal són resultats de gran mèrit.
De cara al campionat europeu de Paredes, la selecció viatjarà amb més confiança. Els jugadors han demostrat que poden superar dificultats i mantenir-se al nivell dels millors. La victòria contra Itàlia és, en definitiva, una injecció de moral.
Una celebració més enllà de la pista
El triomf també té una lectura simbòlica i de representació. El públic assistent a Cerdanyola va viure el partit amb entusiasme i orgull. Les imatges dels jugadors amb l’estelada han circulat ràpidament per les xarxes socials. Catalunya no només ha guanyat un partit, sinó també visibilitat internacional.
La selecció catalana d’hoquei patins ha tancat la seva participació a la GoldenCat amb una victòria d’alt valor. El tercer lloc reforça el missatge de potencial i competitivitat. I sobretot, deixa clar que Catalunya està preparada per afrontar nous reptes esportius.