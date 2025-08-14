Queda molt poc per a un dels majors reptes de Marc Márquez

El Mundial de MotoGP reprèn el pols després de la pausa d'estiu. Arriba una cita marcada en vermell per al líder i la seva moto. La segona meitat del curs arrenca amb promeses i riscos.
Dates i format del Gran Premi d'Àustria 2025 a Spielberg
El Red Bull Ring acull la cita del 15 al 17 d'agost. Hi haurà Sprint el dissabte 16 i cursa el diumenge 17. És la ronda 13 del calendari 2025, amb un cap de setmana comprimit. Els entrenaments i la classificació ordenaran una graella decisiva per la longitud del traçat.
L'horari europeu afavoreix els aficionats, amb sessions en franja de tarda. L'esprint reparteix punts valuosos que sovint modelen la graella de diumenge.
Spielberg, l'esquerda en un palmarès llegendari que encara falta
Márquez mai ha guanyat en aquest circuit a la categoria reina. Ha fregat el triomf amb duels memorables i finals al límit. Aquell últim revolt amb Dovizioso el 2017 encara defineix el lloc. L'estadística afegeix pressió, però també gasolina per a un competidor així.
A més, queda pendent Portimão i Mandalika al calendari. Amb Ducati, el context canvia respecte a la seva etapa completa amb Honda.
Red Bull Ring 2025: xicana, acceleració i per què sol afavorir Ducati
El traçat exigeix acceleracions fortes i frenades molt marcades. La xicana afegida el 2022 va rebaixar la mitjana, però va conservar els seus reptes. Ducati sol manar aquí per tracció, estabilitat i potència aprofitable. L'alçada del circuit i els seus deu revolts castiguen dubtes a la sortida.
KTM corre a casa i ja sap guanyar a Spielberg. La volta ràpida vigent és 1:27.748, signada per Jorge Martín el 2024. Aquest registre descriu un escenari explosiu d'acceleració i frenada curta. La Desmosedici GP25 ha millorat el lliurament a mig règim i entrada.
Classificació actual i ritme del líder a la temporada 2025
A dia 14 d'agost, el líder suma 381 punts al Mundial. L'avantatge és de 120 sobre Àlex i de 168 sobre Bagnaia. L'any mostra triomfs dominicals i esprints, a més de poles determinants. Aquest rendiment sosté l'etiqueta de favorit en territori històricament advers.
L'estiu va encadenar triomfs a Sachsenring, Brno, Assen i Mugello. Aquest tram va posar els fonaments un coixí que resisteix caps de setmana menys rodons. En termes d'E-A-T convé recordar que els punts no es regalen. Arribar davant aquí seria validar rendiment, no només trencar una estadística.
Doble examen: Àustria i debut de Balaton Park la setmana vinent
Després de Spielberg arriba Hongria amb l'estrena de Balaton Park, del 22 al 24 d'agost. Seran 4,08 quilòmetres i divuit revolts que exigiran adaptació immediata. El doblet comprimirà decisions sobre compostos, aerodinàmica i gestió d'unitats. Podrà el líder mantenir impuls i tancar la seva ferida austríaca abans del baptisme hongarès? La resposta naixerà a la classificació de dissabte i la sortida de diumenge.