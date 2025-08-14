Queda muy poco para uno de los mayores retos de Marc Márquez

El Mundial de MotoGP retoma el pulso tras el parón veraniego. Llega una cita marcada en rojo para el líder y su moto. La segunda mitad del curso arranca con promesas y riesgos.

Fechas y formato del Gran Premio de Austria 2025 en Spielberg

El Red Bull Ring alberga la cita del 15 al 17 de agosto. Habrá Sprint el sábado 16 y carrera el domingo 17. Es la ronda 13 del calendario 2025, con un fin de semana comprimido. Los entrenamientos y la clasificación ordenarán una parrilla decisiva por la longitud del trazado.

El horario europeo favorece a los aficionados, con sesiones en franja de tarde. El Sprint reparte puntos valiosos que suelen moldear la parrilla del domingo.

Spielberg, la grieta en un palmarés legendario que aún falta

Márquez nunca ha ganado en este circuito en la categoría reina. Ha rozado el triunfo con duelos memorables y finales al límite. Aquella última curva con Dovizioso en 2017 aún define el lugar. La estadística añade presión, pero también gasolina para un competidor así.

Además, quedan pendientes Portimão y Mandalika en el calendario. Con Ducati, el contexto cambia respecto a su etapa completa con Honda.

Red Bull Ring 2025: chicane, aceleración y por qué suele favorecer a Ducati

El trazado exige aceleraciones fuertes y frenadas muy marcadas. La chicane añadida en 2022 rebajó la media, pero conservó sus retos. Ducati suele mandar aquí por tracción, estabilidad y potencia aprovechable. La altura del circuito y sus diez curvas castigan dudas en la salida.

KTM corre en casa y ya sabe ganar en Spielberg. La vuelta rápida vigente es 1:27.748, firmada por Jorge Martín en 2024. Ese registro describe un escenario explosivo de aceleración y frenada corta. La Desmosedici GP25 ha mejorado la entrega en medio régimen y entrada.

Clasificación actual y ritmo del líder en la temporada 2025

A día 14 de agosto, el líder suma 381 puntos en el Mundial. La ventaja es de 120 sobre Álex y de 168 sobre Bagnaia. El año muestra triunfos dominicales y sprints, además de poles determinantes. Ese rendimiento sostiene la etiqueta de favorito en territorio históricamente adverso.

El verano encadenó triunfos en Sachsenring, Brno, Assen y Mugello. Ese tramo cimentó un colchón que resiste fines de semana menos redondos. En términos de E-A-T, conviene recordar que los puntos no se regalan. Llegar delante aquí sería validar rendimiento, no solo romper una estadística.

Doble examen: Austria y debut de Balaton Park la próxima semana

Tras Spielberg llega Hungría con el estreno de Balaton Park, del 22 al 24 de agosto. Serán 4,08 kilómetros y dieciocho curvas que exigirán adaptación inmediata. El doblete comprimirá decisiones sobre compuestos, aerodinámica y gestión de unidades. ¿Podrá el líder mantener impulso y cerrar su herida austriaca antes del bautismo húngaro? La respuesta nacerá en la clasificación del sábado y la salida del domingo.