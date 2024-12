El que li faltava a l'Espanyol: Els dos equips que volen a Javi Puado

Són molts els drames que colpegen l'Espanyol en les últimes temporades. El club blanc-i-blau, acostumat a patir als despatxos i al terreny de joc, veu com any rere any perd valor en la seva plantilla i com les seves grans figures acaben marxant, moltes vegades sense deixar diners a les arques del club. Aquest escenari amenaça ara amb repetir-se, i el protagonista és un dels pilars de l'equip: Javi Puado.

El contracte de Javi Puado amb l'Espanyol expira al juny de 2025. No obstant això, les negociacions per a la seva renovació estan estancades des de fa mesos, cosa que ha encès totes les alarmes en l'espanyolisme. Si no s'arriba a un acord, Puado podrà negociar lliurement el seu futur amb altres clubs a partir del pròxim mes de gener. Aquest escenari suposaria el final d'una etapa de deu anys com a jugador blanc-i-blau, des que va arribar el 2014 per formar part del Juvenil B.

Una dècada com a perico i el pes de la responsabilitat

Puado no només és un jugador fonamental a l'Espanyol, sinó també una figura representativa dins del club. Des de la seva arribada, ha escalat posicions fins a convertir-se en el segon capità del primer equip. Durant la temporada 2019/20, va estar cedit al Real Zaragoza, on va deixar bones sensacions i va acumular experiència. El seu retorn a l'Espanyol va marcar l'inici d'una etapa en què a poc a poc es va consolidar com una peça clau en l'esquema de l'equip.

| LaLiga

Aquesta temporada, als seus 26 anys, li ha tocat assumir un rol que no havia tingut abans: el de davanter estrella. Amb sis gols i una assistència en els primers 16 partits, Puado és el referent ofensiu d'un equip que lluita per evitar el descens. En temporades anteriors sempre va tenir al costat altres figures importants en atac, però aquest any la responsabilitat recau sobre les seves espatlles.

A més del seu impacte al club, Puado també ha tingut l'oportunitat de debutar amb la selecció espanyola absoluta. Va ser al juny de 2021, en un amistós davant Lituània. Aquest reconeixement reflecteix el potencial del jugador, que ara està en el radar de diversos clubs.

Mallorca i Trabzonspor se sumen a la pugna

L'interès del Sevilla en Javi Puado no és nou. Des de fa mesos, el club andalús ha mostrat el seu desig d'incorporar-lo, utilitzant una fórmula similar a la que van emprar per fitxar Adrià Pedrosa, un altre canterà de l'Espanyol. No obstant això, segons el periodista Ekrem Konur, en els últims dies han emergit dos nous contendents en la cursa pel davanter: el Mallorca i el Trabzonspor.

L'equip balear, en ple creixement i amb aspiracions europees, busca reforços de qualitat que els permetin consolidar-se a la part alta de LaLiga. Per la seva banda, el Trabzonspor, un dels clubs més importants de Turquia, també veu en Puado una oportunitat per reforçar el seu atac. Ambdós equips estan atents a la situació contractual del jugador, que a l'estiu podria convertir-se en una ganga per a qualsevol club interessat.

La decisió, condicionada pel futur de l'Espanyol

El futur de Javi Puado dependrà en gran mesura del rumb que prengui l'Espanyol aquesta temporada. Actualment, l'equip està en zona de descens, ocupant la antepenúltima posició a la taula, i s'ha mostrat com un dels més febles de la competició. Si el club no aconsegueix revertir la situació, les possibilitats de renovar Puado es reduiran dràsticament.

Per la seva banda, el jugador té un valor de mercat estimat en vuit milions d'euros, segons Transfermarkt, però si no renova, l'Espanyol podria perdre'l sense rebre compensació econòmica. Això, unit als antecedents de jugadors com Òscar Melendo, Adrià Pedrosa i Nico Melamed, que van marxar sense deixar un euro a les arques del club, genera preocupació entre l'afició.