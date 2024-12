Va jugar al Barça i al PSG, el vol el Betis però el seu sou és elevat

El Real Betis s'ha consolidat com un club important en l'elit del futbol espanyol, mantenint-se ferm a la zona noble de LaLiga. No obstant això, l'equip verd-i-blanc encara busca fer aquest pas definitiu que el col·loqui en igualtat de condicions amb els gegants com el Barcelona, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Per aconseguir-ho, un fitxatge de primer nivell podria marcar la diferència i dotar l'equip de l'extra que necessita per competir en totes les competicions.

En aquest context, Mauro Icardi ha emergit com un nom que desperta il·lusió en l'afició verd-i-blanca. El davanter argentí, que actualment milita al Galatasaray, estaria en el radar del Betis com un fitxatge estratègic per al pròxim estiu, segons Fichajes.net. Encara que l'operació sembla atractiva des del punt de vista esportiu, les xifres que envolten el jugador són un gran desafiament per a les arques del club andalús.

Un davanter amb experiència en grans lligues

Mauro Icardi, de 30 anys, és un davanter amb un currículum impressionant. Format a les categories inferiors del FC Barcelona, on va jugar entre 2008 i 2011, va fer el salt al futbol professional a Itàlia. Després d'una breu etapa a la Sampdoria, es va convertir en el golejador estrella de l'Inter de Milà, club en el qual va deixar una empremta profunda amb 124 gols en 219 partits.

| Galatasaray

El 2019, Icardi va fer el salt al PSG, un dels equips més potents d'Europa, on va continuar demostrant la seva capacitat golejadora. No obstant això, va ser al Galatasaray, on va arribar el 2022, on va recuperar la seva millor versió. Amb el club turc ha disputat 87 partits, anotant 61 gols i repartint 22 assistències, xifres que demostren la seva eficàcia a l'àrea. El seu rendiment estava sent espectacular fins que al novembre va patir una greu lesió: la ruptura del lligament creuat anterior i el menisc.

Recuperació i reptes futurs

Actualment, Icardi es troba en la fase inicial de la seva recuperació després d'aquesta greu lesió. Els metges estimen que no podrà tornar als terrenys de joc fins a la pròxima temporada, per la qual cosa qualsevol fitxatge es planificaria per a l'estiu. El davanter estaria obert a escoltar ofertes que li permetin seguir competint al màxim nivell, i el Betis podria ser una opció interessant per a ell.

| @psg

El Real Betis necessita reforçar el seu atac, especialment davant el baix rendiment d'alguns dels seus davanters actuals. Mentre que Vitor Roque ha mostrat destells de qualitat, Bakambú i el Chimy Ávila no han aconseguit complir amb les expectatives. En aquest escenari, l'arribada d'un davanter contrastat com Icardi seria un gran impuls per a l'equip de Manuel Pellegrini.

Obstacles econòmics per al fitxatge

Malgrat l'interès mutu entre el jugador i el club, les dificultats econòmiques són un gran escull per a aquesta operació. Icardi té contracte amb el Galatasaray fins al 2026 i un salari que ronda els 10 milions d'euros per temporada, xifres que estan lluny de l'abast del Betis. Perquè el fitxatge sigui viable, el davanter argentí hauria d'acceptar una important rebaixa salarial, cosa que encara no està clara.

A més, el Betis hauria de negociar una xifra de traspàs amb el Galatasaray, que no estaria disposat a deixar marxar el seu màxim golejador sense una compensació significativa. No obstant això, l'interès del Betis és real, i el club podria explorar fórmules com pagaments escalonats o incentius per rendiment per tancar l'operació.

El possible fitxatge de Mauro Icardi pel Real Betis no només significaria una millora esportiva, sinó també un missatge clar d'ambició per part del club. Amb l'experiència i l'olfacte golejador de l'argentí, el Betis podria aspirar a consolidar-se com un competidor seriós a LaLiga i a Europa.