El pròxim moviment de l'Athletic de Bilbao que impressionarà Lamine Yamal

per Sergi Guillén

L'Athletic Club es prepara per afrontar la segona meitat de la temporada amb una notícia que ha sorprès a molts aficionats. La imminent cessió d'Álex Padilla al Pumas de la Lliga MX. Encara que en un principi pogués semblar un moviment que allunya el porter de 21 anys del futbol espanyol, aquesta maniobra podria tenir més rerefons del que aparenta.

Un canterà sense continuïtat

Álex Padilla va néixer a Zarautz i, malgrat haver crescut a la pedrera de l'Athletic, també compta amb nacionalitat mexicana. Aquesta curiositat li ha obert les portes de la selecció Sub-23 de Mèxic, on ja ha disputat alguns partits. El jove porter no ha tingut continuïtat aquesta temporada, tot i debutar oficialment amb el primer equip de l'Athletic a l'inici del curs.

Quan les lesions d'Unai Simón i Julen Agirrezabala van deixar la porteria òrfena d'efectius. En aquells cinc partits que va disputar a La Liga, Álex Padilla va encaixar sis gols i va aconseguir mantenir la seva porteria a zero en una ocasió. Un balanç que no desentona per a un canterà que afrontava per primera vegada el repte de la màxima categoria.

Amb el retorn d'Unai Simón i Agirrezabala, el porter mexicà ha vist les seves opcions de competir reduïdes dràsticament. El tècnic Ernesto Valverde ha preferit mantenir la rotació amb dos porters de primer nivell, cosa que ha relegat Padilla a l'ostracisme. Davant la necessitat de seguir desenvolupant-se en un entorn competitiu, el porter ha optat per acceptar l'oferta de Pumas.

Direcció al seu país d'origen

Un club històric de la Lliga MX que, segons mitjans com Imagen Deportes o Diario Récord, li ofereix un rol de titular. L'acord amb l'Athletic contempla una cessió per dues temporades amb opció de compra per a Pumas. Això significa que, si el conjunt mexicà queda satisfet amb el rendiment de Padilla, podria fer-se amb els seus serveis de manera definitiva.

No obstant això, si el porter vasc explota el seu potencial i el Pumas no exerceix aquesta opció, no es descarta que el 2026 torni a La Liga. Més madur i amb un bagatge sota pals que podria posar-lo al nivell dels millors porters del campionat.

En cas que això passi, Padilla es trobaria de nou a San Mamés disposat a desafiar tots els davanters més prometedors de la lliga espanyola. Entre ells, Lamine Yamal, la joia emergent del FC Barcelona que ha meravellat Europa sencera amb el seu talent precoç.

Per ara, l'aventura de Padilla passa per Mèxic, en un Pumas que l'espera amb els braços oberts. Serà qüestió de temps i de rendiment per comprovar si, en el futur, es convertirà en el fitxatge de retorn que causi sensació a LaLiga… i davant el mateix Lamine.I tota aquesta relació és deguda al fet que el porter es diu igual que l'actual parella del jove jugador del F.C Barcelona.