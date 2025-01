El próximo movimiento del Athletic de Bilbao que impresionará a Lamine Yamal

El Athletic Club se prepara para afrontar la segunda mitad de la temporada con una noticia que ha sorprendido a muchos aficionados. La inminente cesión de Álex Padilla al Pumas de la Liga MX. Aunque en un principio pudiera parecer un movimiento que aleja al guardameta de 21 años del fútbol español, esta maniobra podría tener más trasfondo de lo que aparenta.

Un canterano sin continuidad

Álex Padilla nació en Zarautz y, pese a haber crecido en la cantera del Athletic, también cuenta con nacionalidad mexicana. Esta curiosidad le ha abierto las puertas de la selección Sub-23 de México, donde ha disputado ya algunos encuentros. El joven arquero no ha tenido continuidad esta temporada, a pesar de debutar oficialmente con el primer equipo del Athletic al inicio del curso.

Cuando las lesiones de Unai Simón y Julen Agirrezabala dejaron la portería huérfana de efectivos. En aquellos cinco partidos que disputó en LaLiga, Padilla encajó seis goles y logró mantener su portería a cero en una ocasión. Un balance que no desentona para un canterano que afrontaba por primera vez el reto de la máxima categoría.

Con el regreso de Unai Simón y Agirrezabala, el portero mexicano ha visto sus opciones de competir reducidas drásticamente. El técnico Ernesto Valverde ha preferido mantener la rotación con dos guardametas de primer nivel, lo que ha relegado a Padilla al ostracismo. Ante la necesidad de seguir desarrollándose en un entorno competitivo, el arquero ha optado por aceptar la oferta de Pumas.

Dirección a su país de origen

Un club histórico de la Liga MX que, según medios como Imagen Deportes o Diario Récord, le ofrece un rol de titular. El acuerdo con el Athletic contempla una cesión por dos temporadas con opción de compra para Pumas. Esto significa que, si el conjunto mexicano queda satisfecho con el rendimiento de Padilla, podría hacerse con sus servicios de manera definitiva.

No obstante, si el meta vasco explota su potencial y el Pumas no ejerce dicha opción, no se descarta que en 2026 regrese a LaLiga. Más maduro y con un bagaje bajo palos que podría ponerle al nivel de los mejores porteros del campeonato.

En caso de que esto ocurra, Álex Padilla se encontraría de nuevo en San Mamés dispuesto a desafiar a todos los delanteros más prometedores de la liga española. Entre ellos, Lamine Yamal, la joya emergente del FC Barcelona que ha deslumbrado a Europa entera con su talento precoz.

Por ahora, la aventura de Padilla pasa por México, en un Pumas que le espera con los brazos abiertos. Será cuestión de tiempo y de rendimiento para comprobar si, en el futuro, se convertirá en el fichaje de regreso que cause sensación en LaLiga… y ante el mismísimo Lamine.Y toda esta relación es debido a que el guardameta se llama igual que la actual pareja del joven jugador del F.C Barcelona.