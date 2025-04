El pronóstico de Ronaldinho con Lamine Yamal

En Barcelona saben muy bien lo que significa la palabra “magia” cuando se habla de fútbol. Y si hay un nombre que la encarnó con una sonrisa perpetua, una elasticidad imposible y una visión privilegiada, ese fue Ronaldinho. Años después de haber colgado las botas, el astro brasileño sigue siendo un referente para cualquier jugador que quiera dejar huella en el Camp Nou. Por eso, cuando habla, el mundo del fútbol escucha.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Y en esta ocasión, el ex del Barça no ha hablado de pasado, sino de futuro. Porque, aunque ahora su vida transcurre lejos del foco mediático, el brasileño no ha perdido el pulso del balón. De hecho, ha concedido una entrevista al medio francés L'Équipe, donde ha repasado la actualidad del deporte rey y ha dejado algunas frases que ya están dando la vuelta al mundo.

Una figura legendaria que reconoce el talento precoz

Ronaldinho sabe muy bien qué significa brillar desde joven. Su talento lo catapultó pronto a la élite del fútbol mundial, y por eso no le tiembla la voz al hablar de Lamine Yamal, el jovencísimo jugador del Barça que está revolucionando LaLiga con tan solo 17 años.

Mientras muchos ven en Lamine una promesa, Ronaldinho lo ve con una perspectiva distinta: la de alguien que ya ha alcanzado un nivel altísimo, pero que además tiene una proyección sin techo. Su madurez en el campo, su liderazgo silencioso y su capacidad para decidir partidos son solo algunas de las cualidades que lo han convertido en una pieza clave en el conjunto azulgrana, incluso siendo aún menor de edad.

| XCatalunya, Canva

Comparaciones, elogios y herencias

Durante la entrevista, el brasileño también ha tenido palabras de afecto para otras grandes figuras que han pasado por el PSG y el Barça, como Neymar, Messi, Dembélé o Mbappé. En todos los casos ha destacado el talento y la huella que dejaron —o siguen dejando— en los equipos por los que él también pasó.

Sobre Neymar ha dicho que tuvo "una bella historia con grandes partidos, aunque sin suerte con las lesiones". De Messi, que “ganó allí el Balón de Oro”. Y sobre Dembélé, que “tiene un poco de estilo brasileño, es ilegible y provocador”. Incluso ha comparado a Mbappé con su propia trayectoria, destacando que “también está en un club histórico para ganar lo que le falta”.

El mensaje más contundente, al final

Pero ha sido al hablar del joven Yamal cuando Ronaldinho ha sido más tajante, más claro, más convencido. Después de alabar su capacidad para inventar jugadas, su atrevimiento precoz y su impacto en el Barça, ha sentenciado con una afirmación que ha dejado a todos sin palabras:

“Será una gran estrella. El próximo Balón de Oro, seguro.”

Y viniendo de Ronaldinho, eso ya no es una predicción… Es una profecía.