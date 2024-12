Prometia molt, s'ha estancat i ara el podria fitxar el Celta

Per moltes expectatives que es generin sobre un jove futbolista, establir-se en l'elit del futbol és una tasca reservada per a uns pocs. La pressió, la competència i les circumstàncies de cada equip solen jugar un paper determinant en el desenvolupament de les carreres de les joves promeses. Leo Román, porter eivissenc del Real Mallorca, és un exemple recent d'aquesta complexitat, i la seva situació actual ha despertat l'interès del Celta de Vigo, que podria estar considerant fitxar-lo, segons informa El Gol Digital.

Leo Román va arribar al filial del Mallorca el 2020 i, amb treball constant, va anar escalant fins a guanyar-se un lloc en el primer equip aquesta temporada. No obstant això, el seu protagonisme ha estat limitat a causa de l'excel·lent rendiment de Dominik Greif, el porter titular del conjunt bermelló. Encara que el tècnic Jagoba Arrasate sol repartir minuts entre els seus porters, Leo Román ha jugat només cinc partits aquest curs, una xifra que dista molt del que necessita per consolidar-se.

Un porter amb projecció que busca minuts

La temporada passada, Román va ser cedit al Real Oviedo a Segona Divisió, on va tenir un rendiment espectacular. En els 46 partits que va disputar, va deixar la seva porteria a zero en 17 ocasions, convertint-se en un dels guardametes més destacats de la categoria. Aquest nivell va fer que molts pensessin que tindria més oportunitats al Mallorca, però la competència amb Greif ha limitat les seves aparicions.

El mateix Leo Román ha expressat públicament el seu desig de jugar amb regularitat. En recents declaracions, va assegurar: "Soc del Mallorca, però necessito jugar. Cal buscar una solució". Aquestes paraules deixen clar que el porter no descarta una sortida del club a la recerca de minuts, cosa que podria materialitzar-se en el pròxim mercat d'estiu.

L'interès del Celta de Vigo

El Celta de Vigo, atent a la situació de Leo Román, s'ha posicionat com un possible destí per al porter eivissenc. L'equip gallec té en Vicente Guaita el seu porter titular, però el seu contracte expira al juny de 2025 i les negociacions per a una renovació no estan avançades. En aquest context, el Celta busca un porter jove i amb projecció que pugui assumir el relleu a la porteria, i Leo Román encaixa perfectament en aquest perfil.

El tècnic del Celta, Claudio Giráldez, ha mostrat interès en el guardameta, valorant la seva qualitat i la seva capacitat per adaptar-se a l'estil de joc de l'equip. La joventut i el potencial de Román el converteixen en una aposta interessant per al Celta, que necessita reforçar la seva porteria amb un porter de garanties i futur.

Per a Leo Román, el pròxim estiu serà decisiu. Si el Mallorca no pot garantir-li els minuts que busca, una sortida podria ser la millor opció per al seu desenvolupament professional. El Celta de Vigo representa una oportunitat atractiva, no només per la possibilitat de jugar a Primera Divisió, sinó també pel projecte esportiu del club gallec.