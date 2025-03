Problemes per a Manuel Pellegrini al Betis després de l'arribada d'una oferta per Isco

L'atmosfera en l'entorn verd-i-blanc s'ha anat omplint de rumors i especulacions, especialment des que l'equip continua amb el seu ritme ascendent a LaLiga. Per a molts, la presència d'Isco, un jugador en un estat de forma extraordinari, ha estat determinant en els últims encontres, i ara s'obre un interrogant al voltant del seu futur. Està el Real Betis preparat per a un possible gir d'esdeveniments al final de la temporada? Això és precisament el que inquieta l'afició.

El Real Betis afronta el tram decisiu de l'any amb la mirada posada en la classificació europea. Després de signar actuacions sòlides tant a LaLiga com a la Conference League, els dirigits per Manuel Pellegrini busquen fer el salt definitiu que els consolidi entre els millors de la competició. Amb la veterania d'alguns noms contrastats i l'aportació de fitxatges recents, el conjunt verd-i-blanc viu una etapa d'il·lusions renovades.

| @RealBetis

I gran part de la culpa d'això la té don Isco Alarcón. Des que va aterrar a Heliòpolis, el malagueny ha referendat amb números el seu retorn al millor nivell competitiu. Sense anar més lluny, aquest curs, després d'haver superat una llarga lesió, acumula 13 partits a LaLiga, amb 6 gols i 3 assistències; també 4 duels a UEFA Conference League, anotant en 2 ocasions i facilitant 2 assistències.

El seu rendiment actual no només impacta en la classificació, sinó que comença a suscitar rumors sobre un possible retorn a la selecció espanyola. El migcampista, a més, es troba cada vegada més solt en la parcel·la ofensiva, oferint recitals de passades filtrades i una visió de joc poques vegades vista des de la seva millor època a l'elit europea.

El motiu de la preocupació

I segons El Nacional, a Anglaterra ja han fixat el setge en ell. La possible oferta procedent de l'Aston Villa, dirigit per Unai Emery i amb Monchi com a director esportiu, suposa un focus de distracció per a Manuel Pellegrini. El tècnic xilè es troba en la disjuntiva de seguir potenciant les habilitats d'un futbolista que ha tornat a la seva millor versió, sabent que la proposta econòmica i esportiva del club anglès podria temptar el jugador.

Encara que Isco sembla sentir-se a gust a Sevilla, l'ambició de consolidar-se en un projecte amb aspiracions a la Premier League suma un al·licient interessant per a la seva carrera. És un secret a veus que diversos equips han seguit la progressió del mitjapunta al llarg d'aquesta temporada. A més, la possibilitat de tornar a la selecció espanyola passa, en gran mesura, per un entorn competitiu que li permeti brillar contra els millors rivals del món. Ambdues lligues ofereixen escenaris d'alt nivell, i la Champions seria l'escenari ideal per destacar.

Influència de la classificació europea

La decisió d'Isco es perfila com un pols entre la seva comoditat al Real Betis i l'atractiu d'un nou repte a Anglaterra. Un aspecte clau serà la classificació per a la Champions League. Si el Betis aconsegueix assegurar un lloc a la màxima competició europea, l'entorn del jugador podria inclinar-se cap a la continuïtat. Per contra, el fet que l'Aston Villa estigui també en plena lluita per aquestes places confereix un toc de tensió extra: si els de Birmingham assoleixen el quart lloc, aquesta classificació afegiria un poderós motiu per plantejar-se seriosament el canvi d'aires.