La història del Real Valladolid en la màxima categoria del futbol espanyol ha estat marcada per grans desafiaments constants. L'actual temporada, després de l'ascens, representa una ocasió crucial per assentar-se i millorar una plantilla amb mancances molt visibles.

El club, abans dirigit per Paulo Pezzolano, va canviar de rumb en nomenar Diego Cocca nou entrenador a mitjans de desembre. Aquest relleu a la banqueta va ser la primera mesura d'un projecte ambiciós que contempla canvis significatius durant el mercat d'hivern. La prioritat de Cocca, amb vista al gener, consisteix a alliberar fitxes amb la sortida de jugadors que no entren en els seus plans.

Context i estratègia del Valladolid

El Pucela desitja evitar de manera urgent un nou descens, per la qual cosa afronta aquesta finestra de fitxatges amb determinació. El primer gran repte del flamant tècnic rau a identificar les zones que necessiten reforços immediats per competir al màxim nivell. Fa dies va sorgir el rumor que el Real Valladolid pretenia incorporar Mateosz Wieteska, central del Cagliari a la Serie A.

Aquest defensor polonès destaca per la seva disciplina tàctica, experiència internacional i fortalesa en el joc aeri, qualitats valuoses en un bloc defensiu fràgil. No obstant això, el Valladolid també s'ha fixat en dos migcampistes per apuntalar la medul·lar, posició clau en qualsevol equip ambiciós.

Un dels candidats és Tamas Nikitsher, segons AfricaUnitedFoot, un hongarès de 25 anys que milita al Kecskemét del seu país. La seva versatilitat li permet ocupar tant el pivot defensiu com posicions més avançades, oferint variants a l'hora de construir joc.

Nikitsher ja suma sis aparicions amb la selecció hongaresa, totes registrades a la Lliga de Nacions de la UEFA, segons diverses fonts. El Coventry City anglès i l'Hertha de Berlín alemany també li segueixen la pista, incrementant la dificultat d'aquesta contractació. Amb contracte fins al 2026, el seu preu no seria baix, però la seva projecció crida l'atenció d'una directiva desitjosa de certeses.

Reforços de Cocca i objectius en atac

El segon nom que sona per reforçar la medul·lar és Jeremy Márquez, de l'Atlas mexicà, petició expressa de Diego Cocca. El tècnic argentí va coincidir amb aquest jugador durant la seva etapa al futbol asteca, enfortint una relació professional de confiança.

Segons Soyfutbol, Cocca valora especialment la facilitat de Márquez per recuperar pilotes, organitzar el joc i arribar amb perill a l'àrea. El migcampista mexicà té un valor de mercat proper als tres milions d'euros, segons Transfermarkt, i contracte fins al 2025. La possible incorporació de Jeremy potenciaria la sala de màquines del Valladolid, dotant-la de més solidesa i alternatives en la creació.

El Real Valladolid, segon equip menys golejador de LaLiga EA Sports, necessita així mateix assegurar un reforç ofensiu per millorar els seus registres. El conjunt blanquivioleta només suma dotze gols en la present campanya, un més que el Getafe, que lidera aquesta estadística negativa.

La cúpula vallisoletana confia que aquests moviments hivernals permetin redreçar el rumb i consolidar l'anhelada permanència a primera divisió. Mentrestant, Cocca aprofita cada sessió d'entrenament per implementar les seves idees, conscient que el marge d'error és mínim.

Els aficionats, expectants, esperen anuncis oficials que confirmin l'arribada de reforços capaços de revitalitzar una plantilla amb molt per demostrar. El nou tècnic sap que cada decisió al gener resultarà determinant per assegurar la continuïtat del projecte a l'elit espanyola. Per ara, la prioritat es diu Jeremy Márquez, encara que Nikitsher i un nou davanter també podrien arribar al José Zorrilla per donar suport a la seva causa.