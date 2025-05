Deco revela el que ningú sabia sobre Lamine Yamal i el Reial Madrid

Lamine Yamal és, sens dubte, el gran nom del present i futur del FC Barcelona. Amb tan sols 17 anys, el jove extrem ha explotat definitivament aquesta temporada i s'ha guanyat l'afecte del Camp Nou i l'admiració de tota Europa. La seva renovació, prevista per quan compleixi la majoria d'edat el 13 de juliol, està en boca de tots.

En aquest context, el director esportiu del Barça, Deco, ha parlat a RAC1 i ha donat detalls importants sobre l'estat de les negociacions. “La renovació va per bon camí. Lamine té una maduresa que no és normal. Jo tinc un fill de la seva edat i m'impressiona el seu caràcter. Sembla que porti deu anys a l'elit”, va comentar Deco amb sinceritat.

Un jugador que només vol ser feliç al Barça

Deco ha negat rotundament que Lamine hagi posat exigències per convertir-se en el millor pagat de la plantilla. “Això no és cert. Només vol ser feliç aquí. El més important'important és que estigui content i que tingui el contracte que li correspon”, va explicar. Segons el seu parer, l'edat no ha de ser una barrera. “No importa si té 17, 26 o 30.

El futbol ha de ser just. I un jugador del seu nivell ha d'estar valorat com mereix. Però Lamine no va de diners, va de futbol”, va sentenciar. L'objectiu del club és assegurar la seva continuïtat a llarg termini, amb un contracte d'entre quatre i sis anys, i blindar-lo davant l'interès creixent dels grans clubs del continent.

L'impacte de Lamine ja és global

En l'entrevista, Deco també es va referir al caràcter únic de Lamine. “Té autoconfiança, té desimboltura. Pot jugar a San Siro, al Bernabéu o al Metropolitano i no li tremola el pols. Això ho tenen els jugadors diferencials”. Les comparacions amb Ronaldinho i Messi són inevitables.

“Jo també em vaig il·lusionar amb ells en el seu dia. I ara veig la gent il·lusionar-se amb Lamine. És normal, perquè té alguna cosa especial que no s'entrena: ho porta de sèrie”. El director esportiu va afegir que, més enllà de Lamine, el Barça compta amb altres talents que poden marcar època. “Raphinha ha fet una temporada espectacular. No sé si guanyarà la Pilota d'Or, però ha estat a un nivell molt alt”.

La renovació, el gran fitxatge de l'estiu

Deco va deixar clar que renovar Lamine serà el millor moviment del club aquest estiu. “Tenir-lo molts anys més amb nosaltres és estratègic. No es tracta només de talent, sinó d'identitat, d'ADN Barça”, va afirmar. Des dels despatxos ja es treballa amb Jorge Mendes i els assessors del jugador per tancar tots els serrells.

Les parts estan alineades i no hi ha indicis de conflicte. Només falta esperar que compleixi els 18 anys per signar. La intenció del Barça és anunciar la renovació de forma oficial amb un gran acte institucional que simbolitzi el que significa Lamine per al club i el seu futur immediat. La Masia torna a ser el cor del projecte.

I al final... la revelació sobre PSG i Real Madrid

El més cridaner, però, va arribar al final de l'entrevista. Quan li van preguntar si algun gran club havia intentat fitxar Lamine, Deco no va dubtar a respondre amb claredat: “El PSG va preguntar. El Real Madrid, no”. La frase va caure com un tro. Mentre els rumors situaven Lamine a l'òrbita blanca, el DD va desmuntar la narrativa.

El club que veritablement va interessar-se pel jove crack va ser el Paris Saint-Germain. Tot i així, Lamine Yamal va triar seguir a casa. Perquè en un mercat on els diners ho mouen tot, la seva resposta ha estat una altra: quedar-se on vol estar, on se sent feliç... al Barça.